“Confiando en Dios”: “Chuponcito” rompe el silencio tras audiencia por demanda de acoso sexual

El comediante “Chuponcito” rompió el silencio al salir de la primera audiencia por la demanda en su contra por abuso sexual, interpuesta por la publirrelacionista Carla Oaxaca.

“Chuponcito” habla tras audiencia por demanda de acoso sexual

Al salir de los juzgados de la CDMX, José Albero “N”, nombre real de “Chuponcito”, expresó su sentir por esta situación, quien salió custodiado por su cuerpo de abogados.

“Yo no puedo hablar. Estoy bien, gracias a Dios. Saben que los quiero y respeto, pero, en esta ocasión, tanto la otra parte, como yo, no podemos decir nada. El abogado les va a decir. Confiando en Dios, es justo, y confío en la autoridad”, expresó el popular payaso.

Por otro lado, la defensa de “Chuponcito”, quien fue vinculado a proceso, detalló que el cómico puede seguir con su vida normal, ya cuenta con un amparo, mismo que esperan salga a su favor.

“No puedo dar particularidades del caso. Estamos contentos con el resultado de esta audiencia. La intención era que quedara mi cliente en situación preventiva por parte de la Fiscalía, pero no se logró. Sigue en libertad. Se generaron las condiciones para que mi cliente esté en libertad”, dijo el abogado.

Abogado de Carla Oaxaca opina sobre el caso de “Chuponcito”

El abogado Miguel Valadez, quien es la defensa de Carla Oaxaca, la mujer que interpuso la demanda contra “Chuponcito”, reveló las razones por las que la mujer no quiso acudir a la audiencia.

“Él se presentó con el amparo en la mano. Es un delito de prisión preventiva, no es oficiosa. Entonces sí procede su amparo. Como abogado de la víctima, hay pruebas más que suficientes. Queremos una condena. Mi cliente está temerosa. No quiso venir porque no quería estar en esto. La audiencia la pone muy nerviosa. La hace llorar y ha sido una tarea muy difícil”, dijo el licenciado.

Finalmente, el abogado externó que, si el fallo se dicta a favor de Carla Oaxaca, la condena contra “Chuponcito” sería no mayor a 5 años, además de que vendría otro juicio.

¿Quién es “Chuponcito”, el famoso payaso de la TV?

Alberto Flores Jandette, mejor conocido como “Chuponcito”, es un payaso de TV, quien nació el 8 de abril de 1969, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Según sus propias palabras, antes de hacer reír a la gente, se dedicó a la carpintería, trabajó en una farmacia e, incluso, fue carpintero, empleos de los que no se avergüenza.

Gracias a su carisma y su sentido del humor, “Chuponcito” comenzó a ganar fama, llegando a participar en programas como “Hoy” y “Guerra de Chistes”, además de tener su propio circo.