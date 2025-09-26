Cibad Hernández revela cómo su contenido motivacional conquistó a Alicia Villarreal

GENERANDO AUDIO...

Cibad Hernández habla de su relación con Alicia Villarreal. Foto: Getty Images

El influencer y conferencista mexicano Cibad Hernández reveló detalles inéditos sobre cómo surgió su romance con la cantante Alicia Villarreal, quien apenas 20 días después de concretar su divorcio con Cruz Martínez comenzó una nueva etapa sentimental.

En una entrevista con Ventaneando, Hernández explicó que su relación con Villarreal nació a partir de su contenido motivacional y de empoderamiento femenino. “Se dio el momento de conocernos y de ahí vino el click”, comentó, refiriéndose a los recientes cambios importantes en la vida de la artista.

Las primeras señales de esta relación se dieron a conocer a través de redes sociales, con imágenes de un viaje romántico a Las Vegas y un tatuaje alusivo al amor. Además, Hernández asistió al cumpleaños de Villarreal a finales de agosto, lo que confirmó la cercanía de ambos ante sus seguidores.

El contexto de este romance se da tras el complicado cierre de su matrimonio con Cruz Martínez, con quien estuvo casada 22 años. Desde 2023, habían circulado imágenes del músico con otra mujer, lo que derivó en que Alicia solicitara el divorcio, finalmente concedido por autoridades estadounidenses en 2025.

Este período también estuvo marcado por denuncias de violencia y procesos legales que afectaron la relación, incluso, durante un concierto en Chiapas este año, Villarreal realizó la señal de auxilio utilizada por víctimas de violencia, recibiendo amplio apoyo del público.

Aunque Cibad Hernández evitó profundizar en los conflictos personales de la cantante, destacó que su contenido motivacional fue clave en acercarlos y generar una conexión genuina.

Respecto al futuro de la relación, el influencer señaló que aún es prematuro hablar de matrimonio, aunque no descartó la posibilidad, y calificó a Alicia Villarreal como una “hermosa mujer”.

¿Quién es Cibad Hernández?

Cibad Hernández, de 42 años y originario de la Ciudad de México, se ha consolidado como un influencer enfocado en el empoderamiento femenino, con más de 4 millones de seguidores en TikTok.

Además de su labor como creador de contenido, cuenta con estudios en derecho y experiencia como locutor y conferencista motivacional. Entre sus intereses personales destacan la música regional mexicana y los caballos.

Por su parte, Alicia Villarreal ha compartido en redes que “es muy bonito volverse a ilusionar” y que no quiere esconder su relación con Hernández, invitando a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa de su vida personal.

También la cantante aseguró que no quiere esconderse porque “seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá”.

El tiktoker publicó en julio pasado una historia en su cuenta de Instagram donde reveló que la cantante lo había invitado a uno de sus shows.

Después se encontraron en Dallas, Texas, para trabajar en un proyecto, y de acuerdo con Coral Villarreal, hermana de la cantante, dijo que Alicia quedó “encantada” con el generador de contenido.