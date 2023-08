Cientos de niños fueron rescatados de tratantes durante rodaje del filme de Eduardo Verástegui “Sound of Freedom”

“Sound of Freedom”, filme de Eduardo Verástegui. Foto: Cuartoscuro-Santa Fe Films.

“Sound of Freedom”, cinta que produce y protagoniza Eduardo Verástegui, fue filmada durante 57 días en Colombia, y según relató el mexicano, en ese periodo se pudieron rescatar a decenas de niños que vivían sometidos por tratantes.

En exclusiva para UnoTV.com, Verástegui reveló que viajaron con varios exelementos de la marina de Estados Unidos, para asegurar la integridad del protagonista de la historia, Jim Caviezel (“La Pasión de Cristo”) durante el rodaje, sin embargo, en el viaje encontraron otro importante objetivo a la par, salvar la vida de varios niños victimas de trata.

Elementos de seguridad de “Sound of Freedom” salvaron 200 niños

La película “Sound of Freedom” cuenta la historia de Tim Ballard, un exagente del gobierno que, tras retirarse, se dedica a rescatar a niños secuestrados. Antes de comenzar el rodaje, Eduardo le preguntó a Tim Ballard quién le gustaría que lo interpretara y respondió Jim Caviezel.

Según relató Verástegui en cuanto Alejandro Monteverde (guionista y director) y él le platicaron sobre el proyecto con Jim, aceptó: “En ese momento dijo sí adelante. Me dijo que sí antes de leer el guion”.

Posteriormente recibió una llamada del actor estadounidense: “me dijo tengo un problema, mi esposa acaba de ver ‘Narcos Colombia’ de Netflix, se enteró que la película va a ser filmada allá y está un poco nerviosa. No quiere que yo vaya allá porque es peligroso”.

Tim Ballard ofreció que 30 exagentes de la Marina de Estados Unidos viajaran con ellos para mantener sano y seguro a Jim y éste aceptó.

“Conforme los días iban pasado del rodaje, me di cuenta que iban faltando elementos de seguridad, pero no quise decir nada, para no asustar a las demás personas” Eduardo Verástegui

Durante el rodaje de “Sound of Freedom”, un mánager colombiano le mandó una nota a Eduardo, de un periódico colombiano: “decía que el gobierno colombiano había atrapado a unos traficantes y salvado a más de 200 niños secuestrados para explotación sexual”.

“Voy con Tim Balland, le enseñé la nota y me dijo fuimos nosotros: mientras estábamos en las calles de Cartagena llegaron personas a ofrecernos señoritas. Jamás se imaginaron que hablaban con expertos en rescate de niños porque parecían consumidores”.

Los exagentes de la Marina de Estados Unidos, junto con la policía federal salvaron 200 niños.

“Fue una bendición la noticia de la esposa de Jim Caviezel, si ella no se hubiera negado a filmar en Colombia, no se hubieran llevado a estos hombres que rescataron a los niños. Ya hicimos una diferencia, no se ha visto la película y ya está salvando vidas”, declaró Eduardo Verástegui.

¿De qué trata “Sound of Freedom”?

La nueva película de la productora Angel Studios. pone bajo el reflector principal al actor Jim Caviezel para abrir los ojos del mundo y denunciar la trata de niños explotados sexualmente en Latinoamérica.

Es un thriller protagonizado por Jim Caviezel, Mira Sorvino (“Poderosa afrodita”) y el actor mexicano Eduardo Verástegui. Está basado en la historia real de Tim Ballard, un ex agente del gobierno estadounidense.

Jim Caviezel, se sumerge en una historia real que aborda el oscuro mundo de la trata de menores en Colombia. La trama sigue a Tim Ballard, un agente del gobierno que, tras retirarse, se dedica a rescatar a niños secuestrados. Sin embargo, todo cambia cuando una niña le pide que encuentre a su hermana menor, también víctima de secuestro.

Dicho evento, marca un punto de no retorno para este atormentado hombre que, dispuesto a cumplir su palabra de rescatar a la niña, se embarca en una arriesgada misión en lo profundo de la selva colombiana. Allí su vida corre mayor peligro con cada paso que da.

Se trata de una producción que busca hacer reflexionar al espectador con una historia dramática, que goza de intensas escenas de acción.

Se filmó en locaciones de Colombia y ha recaudado más de 180 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, llegará a cines en México el 31 de agosto.