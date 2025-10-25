Cine y eutanasia: 5 películas para reflexionar

GENERANDO AUDIO...

Exponen distintos puntos del tema. Foto: Getty Images

El debate sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna ha trascendido los congresos y los hospitales para llegar a la gran pantalla.

A lo largo de las últimas décadas, el cine ha servido como espejo de las inquietudes sociales, explorando con sensibilidad —y en ocasiones con crudeza—, los dilemas éticos, emocionales y humanos que rodean el final de la vida.

Desde historias basadas en hechos reales hasta ficciones que exponen el conflicto entre la libertad individual y la ley, te contamos de cinco películas que invitan a reflexionar sobre la eutanasia desde distintas perspectivas.

Johnny cogió su fusil (1971)

Dirigida por Dalton Trumbo, esta impactante obra antibélica sigue a un joven soldado que despierta en un hospital tras la guerra, sin brazos, piernas, vista ni voz, pero con plena conciencia.

Atrapado en su cuerpo, su única petición es morir. Con una narrativa claustrofóbica y conmovedora, la cinta plantea la eutanasia como una liberación ante el sufrimiento extremo.

Mar adentro (2004)

El director español, Alejandro Amenábar, lleva al cine la historia real de Ramón Sampedro, interpretado por Javier Bardem, un hombre que luchó durante décadas por el derecho a morir tras quedar paralizado en un accidente.

Acompañado por las actuaciones de Belén Rueda y Lola Dueñas, el filme combina humanidad y poesía visual para poner sobre la mesa el debate sobre la libertad de decidir cuándo terminar el sufrimiento.

La decisión (2019)

Remake estadounidense del drama danés, Corazón silencioso, esta película dirigida por Roger Michell está protagonizada por Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska y Sam Neill.

Narra la reunión de una familia que se despide de su matriarca, enferma terminal, quien ha decidido poner fin a su vida asistida por su esposo. A través de diálogos íntimos y tensos, la cinta plantea los límites del amor y la aceptación frente a la muerte.

No conoces a Jack (2010)

El actor Al Pacino interpreta al médico estadounidense Jack Kevorkian, apodado “Doctor Muerte”, en esta película dirigida por Barry Levinson. Basada en hechos reales, retrata la lucha del polémico doctor que ayudó a morir a más de un centenar de pacientes terminales.

El filme explora el conflicto entre la ética médica, la ley y la empatía hacia quienes piden una salida al dolor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Million Dollar Baby (2004)

Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, con Hilary Swank y Morgan Freeman, esta cinta ganadora del Oscar narra la historia de Maggie Fitzgerald, una boxeadora que alcanza la gloria deportiva, pero sufre un accidente que la deja tetrapléjica.

En su desesperación, pide ayuda para morir con dignidad. Eastwood convierte el drama en una profunda reflexión sobre la compasión, la autonomía y el valor del adiós.

Estas películas no solo abordan la eutanasia desde lo legal o moral, sino desde lo más humano: el derecho a decidir sobre el propio destino. En tiempos en que cada vez más países debaten su regulación, el cine sigue siendo un espacio para pensar —y sentir— sobre la vida, la muerte y la dignidad.