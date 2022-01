“Qué impotencia”: Claudia Álvarez comparte la historia de sus mellizos y su contagio de COVID-19

La actriz mexicana Claudia Álvarez compartió a través de Instagram la historia de sus mellizos prematuros, además de su contagio simultáneo por COVID-19. Ante este panorama, la intérprete no pudo evitar quebrarse y compartir su preocupación.

El viernes 14 de octubre nacieron Clío y Billy, los gemelos de la actriz, un acontecimiento que compartió en redes sociales. Al mismo tiempo, anunció que los dos bebés nacieron siete semanas antes de lo previsto, por lo que han tenido que estar en incubadora desde entonces.

La protagonista de telenovelas mexicanas aprovechó sus historias de Instagram para revelar las razones por las que sus dos hijos menores nacieron antes de tiempo y cómo ha lidiado con el hecho de ser madre de mellizos prematuros.

“Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó. Literalmente, estaba yo dormida a las 4 y media de la mañana y se me rompió la fuente. Fue, más bien, cuestión de mi cuerpo”.

Claudia Álvarez