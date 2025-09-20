GENERANDO AUDIO...

Claudia Cervantes, actriz y productora, celebrará las mil representaciones de su monólogo musical “Soltera, pero no sola”, con una función especial el viernes 3 de octubre en el Foro Interlomas. La velada contará con la develación de una placa conmemorativa a cargo de Andrea Rodríguez, Ana Layevska y Juan Pablo Gil, marcando el cierre de una etapa histórica.

El dejar esta obra representa para Claudia un cambio importante para su trabajo y su vida que marcará una nueva pauta.

14 años continuos en cartelera

Estrenada en 2010, la obra suma 14 años de presentaciones continuas, consolidándose como un fenómeno cultural adelantado a su tiempo. Escrita, producida y protagonizada por Cervantes, la puesta ha transmitido un mensaje de empoderamiento femenino que ha llegado a miles de espectadoras.

Un proyecto que marcó la vida de Claudia Cervantes

“Siento que me ayudó a sanar muchas heridas emocionales; hoy me siento una mujer plena y fortalecida… podría seguir haciendo la obra, pero siento que me quedaría en una zona de confort”, compartió Cervantes, quien adelantó que solo podría retomarla en ocasiones especiales, como el Día Internacional de la Mujer en marzo.

La actriz recordó que la obra nació a partir de sus textos periodísticos y de una reflexión personal sobre la soltería y el amor propio. De ahí surgió la canción “Soltera, pero no sola”, producida junto a José Luis Pagán en Miami, que dio pie al monólogo musical.

Experiencias sobre el escenario

Cervantes destacó que la puesta en escena le permitió dirigir a otras actrices como Violeta Israel, Susana Diazayas y Marlene Stahl, quienes dieron vida a los personajes alternando funciones.

Entre las anécdotas más memorables, recordó la función 999, realizada casi sin luz ni recursos técnicos: “90 minutos a oscuras, improvisando, solo con la lámpara de quien grababa un video”.

Un mensaje con impacto social

La obra también ha tenido un fuerte componente social, con funciones donadas en reclusorios y para damnificados por el sismo, además de presentaciones en recintos icónicos como el Auditorio Nacional, donde reunió a casi 10 mil mujeres.

El mensaje de que una mujer puede estar “soltera, pero no sola” también quedó plasmado en un libro publicado por Penguin Random House.

Los nuevos proyectos de Claudia Cervantes

Tras este ciclo, Claudia Cervantes continúa activa en distintos ámbitos:

Dirige Nannapp , plataforma para contratar nannies profesionales

, plataforma para contratar nannies profesionales Conduce una sección en el matutino “ Hoy”

Lleva su programa “ Mentores Luminosos” en Mundo Ejecutivo

en Mundo Ejecutivo Produce la segunda temporada de su podcast “Vida Fértil” junto a la clínica Ingenes

La función número mil será no solo una despedida simbólica de la obra, sino el inicio de nuevas etapas profesionales y personales para la actriz.