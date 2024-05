“Me conviene creerles”: Claudia Lizaldi se pronuncia sobre el romance de Ingrid Coronado con su ex

Claudia Lizaldi dice creerle a Ingrid Coronado. Foto: Cuartoscuro

Claudia Lizaldi habló en medio de la polémica desatada por el romance entre Ingrid Coronado y su expareja, Germán Bricio. La actriz aseguró que prefiere creerle a la conductora, quien afirma que no hubo infidelidad de su parte.

En entrevista con el programa de YouTube de Flor Rubio, Lizaldi aseguró que, por conveniencia, cree la versión dada a conocer por Coronado.

“Yo sí les creo porque me conviene creerles, a mí no me conviene tener mala onda con un exnovio al que le tengo pura gratitud y por mi salud mental y mi salud emocional… A mí lo que me conviene, porque no tengo relación con ellos, es creerles y seguir mi camino”.

Sin embargo, la también conductora aseguró que desde que Ingrid Coronado entrevistó al escritor ella notó química entre ellos. Incluso, dijo, al momento de terminar su relación, le preguntó si iniciaría una relación con la expareja del fallecido Fernando del Solar.

“¿Por qué dije ojo de loca no se equivoca? Porque cuando yo termino con Germán le dije ‘vas a terminar andando con Ingrid, verdad’, recién terminando con él en octubre. ¿Por qué se lo dije? Porque cuando él empezó a ir a entrevistas con Ingrid, yo se lo dije, ‘se me hace que le gustas’ y cuando terminamos, le pregunte y me respondió ‘cómo crees’…100% sentía que había química entre ellos, sí, pero no me equivoqué, si hay esa química”.

Aunque la actriz se mostró a disgusto porque Ingrid Coronado mostrara los mensajes que habían compartido ellas dos, dijo entender que lo hizo para defenderse de las críticas.

“Me parece, en ese sentido, que eso es cruzar una línea. Yo no enseñaría los mensajes previos porque me parece que no es correcto… No me parece muy agradable que haya leído los mensajes, pero entiendo que fue para defenderse porque le ha llovido sobre mojado”.

Además, Claudia Lizaldi lamentó los ataques hacia la famosa presentadora y dijo sentirse mal por ello.

“Como mujer siento horrible porque me parece que es una chava que tiene las mejores intenciones”.

Finalmente, le ofreció disculpas a Ingrid Coronado si, por alguna reacción, dio pie para comenzar con rumores sobre una presunta infidelidad.