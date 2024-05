“Ojo de loca no se equivoca”: Claudia Lizaldi responde a presunta infidelidad de su ex con Ingrid Coronado

A días de que Ingrid Coronado causara revuelo por presumir a su novio en fotos, manteniendo en el anonimato su rostro, y de que se filtrara que su actual pareja sería Germán Bricio, el exnovio de Claudia Lizaldi, ésta reaccionó a la polémica aclarando si el empresario el fue infiel con su colega cuando aún estaban juntos.

Ingrid Coronado publicó las fotos de su novio con motivo del cumpleaños del empresario. En redes sociales se desataron comentarios sobre que se trata de la expareja de Claudia Lizaldi y circularon los rumores de que Bricio comenzó a salir con la primera cuando aún tenía una relación.

“Ojo de loca no se equivoca” o al menos eso es lo que respondió Claudia Lizaldi cuando le preguntaron si su exnovio le “puso el cuerno” con Ingrid Coronado. La conductora fue cuestionada por Pedro Prieto en el programa “Venga la Alegría”, espacio donde insinuó que rompió con Germán Bricio con ese presentimiento, sumándose así a la versión de que el empresario salía con la presentadora cuando aún estaban juntos.

“Yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones superincómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”

A pesar de decir lo anterior, llegó un punto en el que Lizaldi se contradijo porque aseguró que Bricio “ya no era su plato” cuando comenzó con Coronado. Cuando Claudia tocó el tema, no puedo evitar reírse de nervios.

“Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr, si algo no lo vas a consumir… yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”

Claudia Lizaldi