Colin Farrell no piensa en su futuro profesional, solo espera seguir teniendo trabajo

A los 19 años de edad, Colin Farrell debutó en el cine y desde ese entonces, el irlandés se ha mantenido vigente y activo participando en proyectos muy diferentes como “Batman”, “Alejandro Magno” o ‘Almas en pena de Inisherin’, cinta por la que recibió el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical.

Farrell no suele pensar en el futuro de su carrera como actor o en el camino que debe seguir, más bien, agradece el hecho, que desde hace tantos años, pueda hacer lo que tanto le gusta y recibir invitaciones para trabajar en tantos proyectos, que luego no alcanza a leer.

“Tengo suerte de seguir trabajando, hay tantos actores sin trabajo, pues existe un número limitado de papeles y somos demasiados actores”, dijo Colin Farrell en exclusiva para Unotv.com.

El actor dice estar muy emocionado por tener tanto trabajo y aunque no tiene “una ruta a seguir”, sí existen proyectos en los que conscientemente le encantaría participar, y por los que incluso, busca conseguir su financiamiento.

“No tengo objetivos particulares (…), nunca acabo de leer todo lo que me mandan, tengo suerte de que me lleguen, algunas cosas me atraen, otras no, depende de dónde me encuentre en ese momento de mi vida”.

Colin Farrell