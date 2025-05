¿Cómo le fue a Sting en Tulum? ¡Arrasó!

GENERANDO AUDIO...

Sting se presentó en México. Crédito: David Rubí.

No hay plazo que no se cumpla y Sting tenía una cita con su público de Tulum, Quintana Roo, como parte y cabeza de la primera edición del ahora llamado Mexican Music Caribbean Fest, que tuvo lugarl en el espacio en que habitualmente se realiza el Zamna.

En esta primera edición, el festival reunió a más de 20 mil personas de todas las edades, que llegaron para disfrutar de la gira internacional 3.0 del artista británico que a sus 73 años demostró por qué es una leyenda del rock y su presencia en el escenario es imperdible para los amantes de la música.

¿Quién se presentó en el Mexican Caribbean Music Fest?

Todo comenzó poco después de las 6:00 de la tarde cuando miles de personas comenzaron a inundar el recinto para tomar un lugar desde el arranque del encuentro y disfrutar de presentaciones de artistas de distintas partes del mundo. El encargado de calentar al público fue el franco mexicano Leonardo Prakash, quien tuvo una breve presentación en la que fue recibido de manera gentil por la audiencia casi en la puesta de sol, lo que tiñó el cielo de una gama rojiza que enmarcó la primera edición de este encuentro.

Después subieron al escenario los oriundos del Estado de México, Los Liquits, que regresaron a la escena musical después de seis años de ausencia y como parte de su más reciente gira tomaron el escenario del festival para hacer un recorrido mágico entre sus éxitos y dos temas nuevos que formarán parte de su nuevo disco. Las más aplaudidas por el público fueron “Jardín” y “Desde que…”, en las que bailaron con toda la asistencia que quedó sorprendida con su nueva gira, la cual arrancaron en abril pasado en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.

Y llegó el turno de los colombianos en el cartel: Los Aterciopelados, que convirtieron el espacio en un centro de comunidad, hermandad y protesta contra las presiones de la industria hacia las mujeres que han sido cuestionadas por el paso del tiempo y por su cuerpo. Andrea Echeverrí explicó que tocarían los temas de su álbum “Genes rebeldes” y mezclarían nuevas versiones de temas clásicos de la banda como “Rompecabezas”, en la que colaboraron con Vivir Quintana y Los Auténticos Decadentes para reunir fondos en favor de las aves. Desde el escenario recordó a amigos de la banda como Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, y al fallecido Gustavo Cerati, a quien definió como el hombre más guapo del mundo antes de interpretar “La Ciudad de la Furia”.

Para cerrar rindió homenaje a nuestro país al interpretar su cover de “He venido a pedirte perdón” de Juan Gabriel. Para el anecdotario queda la confusión de Los Aterciopelados pues siempre se refirieron al público como habitantes de Yucatán y no de Quintana Roo.

¡Sting demuestra por qué es una leyenda!

Puntual como acostumbra, el británico subió al escenario que ya lucía a reventar. Sin mediar palabra arrancó la lluvia de éxitos con “Message in a bottle”, “If I ever lose my faith in you”, “English man in New York” y la primera que sonaría de The Police, que fue muy bien recibida: “Every little thing she does is magic”.

Pocas interacciones con el público pero contundentes agradecimientos por el aplauso y el recorrido por sus grandes temas siguió con momentos imborrables como “Mad about you”, “Driven to tears”, “Can’t stand losing you”, “Shape of my heart”, “Walking on a moon” y arranca el show hacia el gran cierre que es con dos clásicos que definen la historia musical de este emblemático solista del rock que se ha mantenido vigente a pesar de todos los cambios en la industria: “Every breath you take” y “Roxanne”, que arrancó más de una lágrima entre los seguidores que disfrutaron de este show.

Sting se despidió muy rápido y salió del escenario. Es conocido entre los pobladores que el británico es visitante frecuente del destino turístico y por eso Tulum era una parada obligada para el ex líder de The Police, quien ha suspendido un par de presentaciones de su gira 3.0 por salud, principalmente afecciones en la garganta.