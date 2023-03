¿Cómo lucen actualmente los hijos de Aracely Arámbula? Foto: Getty Images

Aracely Arámbula y Luis Miguel mantuvieron un romance en 2005, del cual tuvieron 2 hijos: Miguel y Daniel, pero ¿quiénes son? Aquí en Unotv.com te compartimos cómo lucen actualmente los hijos del “Sol” y la “Chule”, quien recientemente logró cautivar al público con su actuación en “La Madrastra”.

¿Quiénes son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Aracely Arámbula mantuvo una relación con Luis Miguel, del 2005 al 2009, periodo en el que se convirtieron en una de las parejas más famosas del espectáculo; sin embargo, la relación no prosperó y llegó a su fin, aunque tuvieron dos hijos, fruto del amor entre ambos artistas.

Miguel, quien lleva el nombre en honor al “Sol”, nació el 1 de enero de 2007, por lo que actualmente tiene 16 años.

Daniel, quien tiene mayor parecido con Aracely Arámbula, nació el 18 de diciembre de 2008, por lo que hoy cuenta con 15 años.

Tras la separación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel, surgieron varios rumores que aseguraban que el “Sol” era un padre ausente, que aunque aportaba económicamente, no pasaba tiempo con sus hijos.

¿Por qué Aracely Arambula no muestra a sus hijos?

En varias entrevistas, la protagonista de “La Doña” ha confesado que mantuvo con total discreción la identidad de sus hijos debido a que eran menores de edad. Sin embargo, hoy en día, son ellos quienes podrán decidir si desean continuar alejados de las cámaras y los reflectores, pues ya son unos adolescentes.

“Yo se los pregunté: ¿quieren que los saquen en una revista mañana, para que ya la gente sepa que están grandes y sepan quiénes son ustedes? y me dijeron: ‘No mamá, no queremos’ (…) Ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca, lo que pasa es que a ellos les gusta también”, afirmó Aracely Arámbula en una entrevista.

Actualmente, Aracely Arámbula sigue cosechando éxitos en televisión, pues recientemente regresó a las filas de Televisa para protagonizar “La Madrastra”, telenovela que fue muy popular. Por otro lado, Luis Miguel no deja de triunfar en la música, pues ya planea una gira durante este 2023 en varios países.