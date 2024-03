¿Cómo se conocieron Kate Middleton y el príncipe William?: su historia de amor

La pareja real lleva casada más de una década. Foto: AFP

Kate Middleton anunció en un video que tiene cáncer tras varios meses de no aparecer en público y después de especulaciones sobre su relación con el príncipe William.

La noticia del cáncer de la duquesa de Cambridge tomó al mundo por sorpresa y en su mensaje aseguró que su esposo está a su lado acompañándola en este momento tan difícil.

Kate y William son una de las parejas reales más populares del mundo y por tal motivo repasamos su historia de amor y cómo se conocieron.

William y Kate cumplen con sus compromisos reales. Foto: AFP

Kate Middleton y el príncipe William se conocen en la universidad

La historia de amor entre los duques de Cambridge empezó en 2001 cuando se conocieron en la Universidad de St Andrews en Escocia.

En un entrevista para The Telegraph, Kate dijo que “se puso de rojo brillante” y “se apagó, sintiéndose muy tímido” cuando conoció al joven príncipe por primera vez.

La pareja real se conoció en 2001. Foto: GettyImage

En la primera semana de actividades de la universidad el príncipe William no se involucró mucho, pero no tardaron mucho en convertirse en grandes amigos.

En 2002 Kate usó un vestido transparente para un desfile de modas en la universidad y según el documental “The Day Will and Kate Got Married”, que se emitió en el Reino Unido en abril de 2021, fue esta aparición la que cambió su relación entre los jóvenes.

Con este vestido, Kate llamó la atención del joven príncipe. Foto: GettyImage

“Se había volteado un interruptor, de repente la vio de una manera diferente, y realmente creo que ese fue el punto en su relación”, dijo en el documental Katie Nicholl, corresponsal real de Vanity Fair.

En 2005 terminaron la universidad y empezaron a salir de manera púbica y para 2006 Kate comenzó aparecer en eventos reales donde estaba el príncipe William.

Sin embargo, en ese mismo año empezaron los rumores de una posible separación, la cual sí ocurrió, pero en palabras de William a The Telegraph “los dos éramos muy jóvenes… y ambos nos estábamos encontrándonos.Era mucho tratando de encontrar nuestra propia manera y estábamos creciendo”.

Pero para el verano de 2007 la pareja pasó ese bache y volvió aparecer de manera pública.

William le propone matrimonio a Kate

En 2010 el príncipe William le propuso matrimonio a Kate con el anillo de su mamá, la princesa Diana, que usó cuando también se comprometió con el príncipe Carlos.

En un entrevista concedida e The Telegraph, el integrante de la familia real contó que en un viaje a Kenia, junto con otros amigos, decidió proponerle matrimonio a Kate porque era el momento indicado.

La pareja apareció en una conferencia de prensa en el St James’s Palace, Londres, donde anunciaron al mundo que estaban comprometidos.

La pareja se comprometió en 2010. Foto: GettyImage

La boda real

El mundo vivió una boda real de ensueño cuando el 29 de abril de 2011 se casaron en la Abadía de Westminster y ese mismo día el planeta los conocería como los duques de Cambridge.

La boda paralizó al mundo entero, ya que se estima que fue vista por 3 mil millones de personas, y tuvo un costo de 34 millones de dólares, convirtiéndola en una de las más lujosas de la historia.

La pareja se casó en 2011. Foto:GettyImage

Los hijos de Kate y William

La noticia del primer hijo de la joven pareja se dio a conocer en diciembre de 2012 situación que los llenó de felicidad y para el 23 de julio de 2013 llegaría al mundo el heredero de la corona, el príncipe Jorge.

El príncipe Jorge nació el 23 de julio de 2013. Foto: GettyImage

La familia real creció cuando en 2014 se anunció que la duquesa otra vez estaba embarazada y el 2 de mayo de 2015 nació la princesa Charlotte.

Y para el 23 de abril de llegaría al mundo el tercer miembro de la familia real, el príncipe Luis.

El 29 de abril de 2021 la pareja celebró su décimo aniversario de casado

A pesar de los rumores de que el príncipe William le fue infiel a Kate, la pareja sigue unida por sus tres hijos y ante el cáncer que actualmente tiene la duquesa.

Kate Middleton: qué le pasó y su estado de salud

Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que tiene cáncer este viernes 22 de marzo, razón por la que está recibiendo quimioterapias preventivas. A través de un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la esposa del Príncipe William, pidió privacidad y respeto para su familia.

Kate Middleton explicó que, en enero de este año, se sometió a una cirugía abdominal por una condición que, hasta ese momento, no era cancerosa.

Ver más A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”. Kate Middleton

Por esta razón, el equipo médico de la princesa le recomendó someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva. “Ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló.