Compa Dann Rivera, cantante de corridos tumbados, se solidariza con víctimas de explosión en Iztapalapa

El cantante Compa Dann Rivera ofrece apoyo a víctimas de Iztapalapa. Foto: Getty

El cantante de corridos tumbados, Compa Dann Rivera, ofreció su ayuda a las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México, que registró al menos seis muertos y 90 heridos.

De acuerdo con información de Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, del total de personas lesiones habría al menos 21 que se encuentran en estado crítico. Al tiempo que 10 personas fueron dadas de alta.

Compa Dann Rivera acude con víctima por explosión en Iztapalapa

Momentos después de que se registró la explosión de una pipa con miles de litros de gas en Iztapalapa, el músico se dirigió hacia uno de los hospitales donde fueron trasladadas las personas que requerían asistencia médica.

Ahí, el cantante comentó ante algunos medios de comunicación y familiares de las personas heridas, que está para ayudar, ya sea para alguna medicina o solicitar una ambulancia:

“Si requieren algún medicamento, si su familiar requiere ser y trasladado y no cuenta con el recurso, cuenten conmigo. Yo soy únicamente un ciudadano de aquí de Iztapalapa, me dedico a hacer donaciones bajo mis propios recursos”. Compa Dann Rivera

El propio artista brindó su número de teléfono (5657041934) para que cualquiera que necesite su ayuda pueda contactarlo. Además, en redes sociales aparece como Compa Dann Rivera (en Facebook) y dannriveraoficial (en TikTok).

Compa Dann Rivera entrevistado en Uno TV

El cantante habló este jueves en el programa “A las nueve en Uno”, con Pablo Valdés y Juan Rivas, donde se hizo referencia a lo viral que fue su video de apoyo. Indicó que debido a ello su teléfono y redes están llenas, pero “la ayuda nunca va a ser suficiente”, comentó.

El artista señaló que su apoyo es un complemento para los hospitales. Por ello, él apoyará con traslado a dos personas hacia Guadalajara, porque aquí en la CDMX no habría disponible el tratamiento que requieren las víctimas.

“Nos estamos enfocando en ayudar a la gente que no tiene recursos, en la parte médica”. Compa Dann Rivera

¿Quién es Compa Dann Rivera?

Daniel Alberto Rivera Montoya, mejor conocido como Compa Dann Rivera, es un cantante de corridos tumbados y que suele compartir los eventos que realiza, a través de sus redes sociales.

Corrido prohibido en eventos públicos

Debido al contenido de su música fue silenciado por un corrido bélico meses atrás. Entrevistado para los micrófonos de Uno TV, él contó que las autoridades de Iztapalapa le prohibieron cantar su tema “Mafia de la calle” en eventos públicos.

“Es una canción que expresa el vivir diario de aquí. Lamentablemente, sí habla de la inseguridad en Iztapalapa. Es muy común, no es normal, se llama Mafia de la calle”. Compa Dann Rivera

El cantante también destacó estar en contra de la prohibición de este tipo de expresiones: “Hoy en día, siento que al Gobierno ya se le salió de las manos, y se me hace un recurso muy tonto querer quitar un género musical para que los jóvenes no se involucren en el crimen”.