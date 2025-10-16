GENERANDO AUDIO...

Muere Ace Frehley, guitarrista de Kiss, a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista de Kiss, murió este jueves 16 de octubre de 2025 a los 74 años de edad, informó su familia a través de un comunicado, en el cual lamentaron profundamente lo ocurrido sin mencionar las causas del deceso.

El comunicado fue compartido por el medio TMZ:

“Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando salió de esta tierra. Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos sus fortalezas y bondad que otorgó a los demás. La magnitud de su muerte es de proporciones épicas, y más allá de la comprensión. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros de vida, la memoria de Ace seguirá viviendo para siempre”.

De acuerdo con Rolling Stone, Frehley había cancelado un concierto en el Valle del Antílope, en Lancaster, California, luego de sufrir una caída en su estudio, la cual requirió hospitalización y reposo.

El pasado 11 de octubre, el músico canceló también sus fechas restantes de gira debido a problemas de salud que no fueron especificados.

El medio TMZ informó que el guitarrista sufrió una hemorragia cerebral derivada de aquella caída ocurrida hace un par de semanas, lo que habría complicado su estado físico.

Compañeros de Kiss y amigos lamenta la muerte de Ace Frehley

El medio Variety compartió un comunicado de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, donde se mostraron afectados por la muerte de su compañero.

“Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos fundacionales más importantes de la banda y su historia. Es y siempre será parte del legado de Kiss. ​​Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos los que lo amaron, incluyendo a nuestros fans de todo el mundo”, indica el comunicado.

El vocalista y autor de diversas canciones de Tool, que también ha colaborado con A Perfect Circle y Puscifer, Maynard James Keenan​, compartió una imagen a manera de homenaje en Instagram, donde se le ve pintado del rostro de pequeño con las icónicas marcas que usaba Ace.

Mike McCready, guitarrista principal del Pearl Jam, recordó que compartió sus experiencias recordando a Kiss y a Ace, a quien lo consideraba un amigo y un ídolo.

“Todos mis amigos han pasado incontables horas hablando de KISS y comprando sus productos. Ace era un ídolo para mí y también lo consideraría un amigo. Estudié sus solos incansablemente a lo largo de los años… No habría cogido una guitarra sin la influencia de Ace y KISS”.

Diversos medios también se despidieron de la figura legendaria de la música como Rolling Stone.

También el medio dedicado a espectáculos TMZ y Variety.

¿Quién fue Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, fue conocido como Space Ace o Spaceman, nació en una familia musical en el Bronxborough de la ciudad de Nueva York y recibió una guitarra eléctrica como regalo de Navidad en 1964.

En 1971, Molimo, una de sus bandas firmó un contrato con RCA Records donde grabó varias canciones, pero a finales del siguiente año vio una convocatoria para integrarse a un grupo que está por conformarse: Kiss.

El grupo lanzó su primer disco en 1973 con canciones como “Firehouse”, “Black Diamond”, pero alcanzaron el estrellato con el disco de 1975, “Kiss Alive!”, impulsado por el tema “Rock and Roll All Night”.

Las caras pintadas de Kiss no gustaron en un principió, pero después se volvió el sello distintivo de la banda, que tomaron como referencias de las muñecas de Nueva York y de Alice Cooper, así como para inspirar sus trajes.

Kiss lanzó varios discos durante la década de los 70 donde destacó “Dynasty” y el exitoso sencillo “I Was Made for Loving You”.

Actualmente se encontraba de gira, fechas que fueron canceladas hace algunos días por problemas médicos.