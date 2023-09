¿Cómo dos gotas de agua? Por foto, comparan a Ninel Conde con Lyn May

Comparan a Ninel Conde con Lyn May por fotografía. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde sorprendió a propios y extraños al aparecer con arreglos estéticos, incluso, en redes sociales, comenzaron las comparaciones con Lyn May, vedette que sufrió una fuerte caída en un programa de televisión.

“Ya casi se parece a Lyn May”: comparan a Ninel Conde

Fue durante su participación en el programa “El Gordo y la Flaca” en donde Ninel Conde dejó sin palabras por los cambios que se pueden apreciar en el rostro de la famosa que se enfrascó en una pelea con su expareja por la custodia de su hijo menor.

Tras la fotografía de la famosa junto a Raúl de Molina y el cantante conocido como “El fantasma”, los cibernautas no dejaron pasar el aspecto de la mexicana, que ha impactado con su espectacular figura.

“Ya casi se parece a Lyn May”, “Por un momento pensé que era Lyn May”, “¿Es hija de Lyn May?”, “Qué extraño se ve el rostro de Ninel”, “Pobre mujer como se destruyó su cara, tan bonita que era”, “Que se hiso en la cara, se parece Lyn May”, “Ni la sombra de lo que fuiste, porque se destruyen su cara”, “Ninel conde cada vez se parece más a Lyn May. Qué horror”, “Será que Ninel no tiene espejos en la casa”, “¿Qué se hizo Ninel Conde en la cara? Ella “era” muy bonita antes”, “Con que cara, Ninel habla de la apariencia física de Lyn May” son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Desde hace meses, Ninel Conde ha sorprendido por cambios físicos en el rostro, en un intento de buscar, por todos los medios, mantenerse como una de las famosas más bellas del espectáculo.

Sin embargo, el rostro no es el primer momento en donde Ninel Conde ha causado controversia, pues, hace unos días, también en el popular programa de la televisión de Estados Unidos, los cibernautas resaltaron la forma extraña en la que caminaba la actriz.