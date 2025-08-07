Compartir cuenta de HBO Max generará costo adicional, ¿qué pasará en México?

GENERANDO AUDIO...

¿Compartes tu cuenta de HBO Max? Foto: Getty

Malas noticias para las personas que comparten su cuenta de HBO Max, pues hacerlo ya va a generar un costo extra a lo que es su tarifa mensual o anual. De acuerdo con reportes, este cambio será a partir del próximo mes de septiembre.

Cabe recordar que, el nombre del servicio de streaming antes se conocía como HBO Max, pero luego se cambió a Max, tras la fusión de WarnerMedia y Discovery; sin embargo, desde el pasado mes de julio volvió a ser HBO Max.

¿Cuánto costará compartir la cuenta de HBO Max?

Agregar un miembro adicional a la cuenta de HBO Max costará 7.99 dólares, o 148.96 pesos mexicanos según el tipo de cambio del día. Esto habría sido dado a conocer por el jefe de streaming de Discovery, JB Perette, según el sitio web The Verge.

Esta medida aplicará por cada nuevo integrante que no viva en la casa del titular de la cuenta, y que disfrute esa plataforma streaming.

Será a través de mensajería, que se le avise a cada usuario titular sobre el cambio que habría, en caso de que le aplique.

¿Cuándo aumentará el costo en HBO Max en México?

La actualización de la tarifa, para quienes compartan su cuenta de HBO Max, sería a partir del próximo mes de septiembre, aunque esta medida aplicaría inicialmente en Estados Unidos. Mientras que, para México, aún no hay estimación del cargo extra.

Miembros adicionales en HBO Max

Los residentes de Estados Unidos pueden consultar los nuevos cambios en la sección Centro de Ayuda, de HBO Max, en internet. Únicamente deben dirigirse a la sección de planes y precios, e ingresar al apartado “Miembros adicionales en HBO Max”.

Quienes viven en México también pueden acceder a la sección de planes y precios; sin embargo, aún no aparece apartado “Miembros adicionales en HBO Max”, por lo que el cambio sería paulatino.