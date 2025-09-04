Con estrategias rotas, así queda la placa de Nominados en la Casa de los Famosos

GENERANDO AUDIO...

Drama y sorpresas en La Casa de los Famosos México. FOTO Getty

La sexta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2025 no decepcionó: hubo tensión, estrategias rotas, momentos inesperados y hasta una caja misteriosa que cambió el rumbo del juego. Al final de la noche, los nominados están en riesgo de dejar la casa más famosa del país.

Una dinámica que puso de cabeza a todos

Cuando los habitantes pensaban que todo sería como siempre, “La Jefa” sacó su as bajo la manga: en lugar de nominar a dos compañeros, tuvieron que repartir seis votos entre tres famosos (3, 2 y 1). Esta jugada no solo rompió promesas, también dejó expuestas las tensiones entre los cuartos Noche y Día.

La primera en entrar al confesionario fue Elaine Haro, quien tuvo que romper su palabra a Dalilah y la puso en la placa junto a Facundo y Shiky. A partir de ahí, el team Noche decidió jugar en bloque y repetir la misma estrategia, aunque con puntajes distintos.

Por su parte, Facundo no se quedó atrás y mandó al paredón a Aarón, Mar y Abelito, mientras que Shiky, sin pelos en la lengua, le clavó 3 puntos a Dalilah, pese a ser su compañera de cuarto. La actriz respondió nominando a Facundo y Shiky, dejando claro que en esta etapa ya no hay espacio para sentimentalismos.

La caja misteriosa: el plot twist de la noche

Cuando parecía que la placa ya estaba definida, llegó la sorpresa final: una caja misteriosa con pelotas que restaban votos. La suerte favoreció a Alexis Ayala y Elaine, quienes lograron quitar puntos a los más votados y reacomodaron la tabla.

Así fue como, después del ajuste, los cinco nominados quedaron confirmados:

Shiky

Facundo

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

Abelito

El Guana, líder e intocable

El que duerme tranquilo esta semana es El Guana, líder de la semana, que además de ser inmune disfruta de la suite con Facundo. También tendrá el poder de salvar a alguien de la placa el viernes, a menos que la producción vuelva a meter mano con otro giro inesperado.

La salida de Mariana Botas el domingo dejó a la casa con 10 participantes y la competencia cada vez más feroz. Ahora, con esta placa cargada de personalidades fuertes, el público tendrá la última palabra.