Frida Sofía fue liberada luego de pagar mil 500 dólares a las autoridades estadounidenses, dice que la acusaron de robarse un agua por caerle mal a la encargada de un restaurante en Miami, Florida; muestra lesiones en las muñecas.

La tarde del lunes trascendió la detención de Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán en Miami, presuntamente, por alterar el orden público y resistirse al arresto sin violencia.

En su salida por la detención, Frida Sofía fue abordada por medios de comunicación locales a quienes les dijo que todo fue debido a que no le cayó bien a la encargada del restaurante Joia.

“La verdad, la verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia no le caí bien, me quisieron sacar y lo hicieron, pero me sacaron muy feo”.

Frida Sofía, modelo y empresaria