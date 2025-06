Con película, buscan concientizar sobre el riesgo de consumir fentanilo

Con el objetivo de abordar la problemática de la adicción al fentanilo desde el arte, profesionales del mundo audiovisual preparan un filme de cine mexicano, que será presentado este año.

Se trata de la película “Fentanilo. La Primera Dosis Mata”, en la que participarán actores y actrices de talla internacional.

Un papel fundamental en la película lo ocupará la actriz venezolana Brigitte Baynez, quien aportará experiencias personales al filme.

“Yo digo que sí, el mundo entero, Europa, Estados Unidos, Venezuela, aquí no hay frontera, aquí no hay límite, o sea, yo que he estado en todos los países y he vivido, digas que es lo mismo”

Brigitte Baynez / actriz