Conciertos 2023, descubre quiénes visitarán México y cuándo

Conoce qué conciertos habrá en el 2023. Foto: Getty Images / AFP

Así como lo fue el 2022, el próximo año promete estar lleno de importantes visitas a México, de representantes de la música de diversos géneros que ya confirmaron sus presentaciones. A continuación en UnoTV.com te dejamos la agenda de festivales y conciertos para que no te quedes con las ganas de ver a tu cantante o grupo favorito.

Conciertos de enero

Muse

Después de casi cuatro años desde su reciente visita, Muse estará en México el 18, 20, 22 y 23 de enero; Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard regresarán para tocar en Monterrey, Guadalajara y la CDMX como parte de la gira de promoción de su más reciente material discográfico: Will of the People.

Gloria Trevi

Gloria Trevi regresará al Auditorio Nacional el 20 y 21 de enero con su “Isla Divina World Tour”, la regiomontana también visitará la Feria de León, Acapulco y Monterrey.

Febrero

Babasónicos

Babasónicos se presentará el 11 de febrero en el Palacio de los Deportes de la CDMX, la banda además de tocar sus grandes éxitos presentarán su nuevo álbum de estudio Trinchera Avanzada.

Jorge Drexler

El 2022 fue muy buen año para Jorge Drexler, pues con su más reciente material discográfico, Tinta y Tiempo, arrasó con algunas de las categorías más importantes de los Latin Grammy. El próximo año regresará a la CDMX para presentar este disco en el Auditorio Nacional, el concierto será el 16 de febrero y el 18 estará en Guadalajara.

Bahidorá

El primer festival del año es el Carnaval de Bahidorá, que este 2023 nos dará tres días de fiesta, con invitados como Little Simz, John Talabot, Kokoroko, Mildlife y muchos más. El evento se llevará a cabo en el Parque Las Estacas, Morelos, el 17, 18 y 19 de febrero.

Mötley Crüe y Def Leppard

El 18 de febrero en el Foro Sol de la CDMX, se unirán dos bandas legendarias del rock: Mötley Crüe y Def Leppard, quienes vendrán a México con su exitoso The World Tour.

EDC México

Para los fanáticos de la música electrónica el 24, 25 y 26 de marzo se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX el festival EDC, que durante un fin de semana juntarán a grandes DJ’s, productores y proyectos de todo el mundo, encabezados por Tiësto, Diplo, Martin Garrix, Bizarrap y Galantis, por mencionar algunos.

Marzo

The World Is A Vampire

Los Smashing Pumpkins regresarán a la CDMX el 4 de marzo para presentar The World Is A Vampire, un festival donde reunieron a un cartel con nombres como Interpol, Turnstile, Peter Hool & The Light, Deafheaven, The Warning y más. Además habrá funciones de lucha libre y claro, pinta para ser un día épico con música y llaves.

Tame Impala

El 10 y 11 de marzo en el Palacio de los Deportes, CDMX estará de vuelta Tame Impala, en esta ocasión no vendrán solos, pues contarán con Cuco como invitado especial, en un concierto que estará lleno de psicodelia y buena vibra.

Imperial GNP

Justo antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, se anunció que llegaría un nuevo festival al norte de México, con un cartel que prometía mucho. Se trataba de Imperial GNP y ahora sí en el 2023 se llevará a cabo. Blink-182 estará presente en el Parque Morelos, Tijuana, el 11 de marzo.

Yuridia

Yuridia llegará al Auditorio Nacional el 17 de marzo de 2023 con su “Pa’ Luego Es Tarde Tour”.

Vive Latino

El Vive Latino se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo, regresará al Foro Sol con un cartel que tiene artistas y bandas como Red Hot Chili Peppers, UB40, Alt-J, Paul Oakenfold,The Black Crowes, Austin TV, Los Búnkers y muchos más.

Caifanes

Caifanes estará de vuelta y ofrecerán un par de conciertos en el Auditorio Nacional el 24 y 25 de marzo, la banda conformada por Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera tocarán sus grandes clásicos.

Cut Copy

La banda australiana, Cut Copy, regresará a la CDMX el 25 de marzo para prender el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Blink-182

Uno de los regresos más esperados de 2023 es Blink-182, después de un buen rato sin tocar junto a Tom DeLonge, los integrantes de la banda se reunieron y anunciaron varias presentaciones en México. Para sus presentaciones del 28, 29 y 31 de marzo en el Palacio de los Deportes, traerán a Wallows como invitados especiales.

Carlos Rivera

Carlos Rivera regresa al Auditorio Telmex el 25 de marzo con su nueva gira “Un tour a todas partes”; el 30 y 31 estará en el Auditorio Nacional. Se espera que el cantante interprete temas como: “Que lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “¿Cómo Pagarte?, “Me Muero”, “Regrésame Mi Corazón” y “Digan lo Que Digan”.

Billie Eilish

Después de tres años Billie Eilish regresa a México el 29 de marzo al Foro Sol y el 2 de abril a la Arena VFG de Guadalajara, en los que esta joven presentará su segundo álbum de estudio, Happier Than Ever.

Modest Mouse

El 30 de marzo Modest Mouse ofrecerá un concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, hace 15 años la banda estadounidense no pisa México.

The Killers

Nuevamente The Killers visitará México, la banda lidereada por Brandon Flowers volverán el 30 de marzo a la Arena VFG y el 1 de abril en el Palacio de los Deportes.

Ver más

Tecate Pa’l Norte

Tecate Pa’l Norte 2023, armó un lineup con nombres como Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Willow, Steve Aoki, L’Impératrice y muchos más artistas, que durante un fin de semana tocarán en el Parque Fundidora en Monterrery,. El festival se llevará a cabo del 31 de marzo al 2 de abril.

Conciertos de Abril

Ceremonia

En el parque Bicentenario de la CDMX el 1 y 2 de abril de 2023 se realizará el festival Ceremonia que festejará su décimo aniversario con dos días de fiesta en el que veremos a un lineup bastante completo, con nombres como Travis Scott, M.I.A., Jamie xx, Fred Again, Moderat y Julieta Venegas.

Ver más

Wet Leg

Wet Leg ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 11 de abril , es la primera vez que este dúo británico de rock visita México.

Sofi Tukker

El 14 de abril, en el Pepsi Center WTC, CDMX se llevará a cabo el concierto de Sofi Tukker quien después de posponerlo por varios meses, el dúo neoyorquino regresará.

Placebo

El próximo 17 de abril Placebo pisará el Palacio de los Deportes, de la CDMX, Brian Molko y la banda volverán para presentar su más reciente material discográfico e interpretar varios de sus clásicos.

¡Tenemos nueva fecha para el show de Placebo en México! 🇲🇽

=17 abril 2017= #SaveTheDate

Belle and Sebastian

Belle and Sebastian vuelven para dar dos conciertos, el 24 de abril en la CDMX y el 25 de abril en Guadalajara.

Rod Stewart

Uno de los concierto más esperados del 2023 es el que ofrecerá el legendario Rod Stewart el 28 de abril en el Palacio de los Deportes, después de seis años el cantante británico vendrá son su gira “The Hits!”, un show en el que estará tocando sus mejores éxitos y probablemente, podría ser una de las últimas veces que que venga el músico a nuestro México.

Ver más El británico @rodstewart ofrecerá una noche de grandes hits en la Ciudad de México.



La cita es el viernes 28 de abril de 2023 en el Palacio de los Deportes.#PreventaCitibanamex 30 de noviembre en la red Ticketmaster. pic.twitter.com/Qz0G1jt0UR — Rutas Alternas (@rutasalternas) November 24, 2022

Conciertos de Mayo

Pulso GNP

El 6 de mayo de 2023 en el Autódromo de Querétaro, se llevará a cabo el festival Pulso GNP. Por ahora no han revelado a los artistas que formarán parte de su lineup para 2023, pero confirmaron la fecha para la siguiente edición y el cambio de sede.

Ver más Pulso GNP 2023

📌 Autodromo de Querétaro #QRO

📅6 de mayo @PulsoGNP pic.twitter.com/AuwjZnND02 — SINALTAC 🤟🏻 (@SINALTAC) December 8, 2022

Molotov

Molotov llegará al Foro Sol el 12 de mayo de 2023 donde Micky, Paco, Tito y Randy cerrarán su más reciente gira.

PRECIOS MOLOTOV

FORO SOL, MÉXICO

FORO SOL, MÉXICO



*Precios ya con cargos.

**Ventas Beyond y Priority podrían o no ocurrir en estas fechas. pic.twitter.com/NyIT71DrRV — Precios TicketmasterMX (@DarkPeko) December 20, 2022

Imagine Dragons

Tras posponer su concierto, ahora si Imagine Dragons se presentará en el Foro Sol el 17 de mayo de 2023, la banda presentará su “Mercury World Tour”.

Ver más

Junio

Machaca

No se ha confirmado el elenco que se presentará, pero se confirmó que el 24 de junio se llevará a cabo el festivalde música Machaca 2023, en el Parque Fundidoria de Monterrey.

Septiembre

El 29 y 30 de septiembre The Weeknd ofrecerá dos conciertos en le Foro Sol donde traerá su gira “After Hours till dawn sataduim tour”, hace cinco años que Abel Tesfaye no visita México.

Ver más ES OFICIAL!!!!!!



THE WEEKND VUELVE A MEXICO! 🇲🇽



Con su gira “After Hours til dawn stadium tour” se presentará el día 29 de Septiembre del 2023 en el foro sol.



Preventa citibanamex este 7 de diciembre. pic.twitter.com/IyJXUSCD0x — The Weeknd México (@theweekndmx) November 28, 2022

Noviembre

Corona Capital

El Corona Capital 2’023 se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por ahora no hay detalles sobre el lineup.