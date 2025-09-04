Conciertos de septiembre en México: desde Oasis, Shakira, Kendrick Lamar y muchos más

GENERANDO AUDIO...

La cartelera de conciertos de septiembre en México viene bastante nutrida, con presentaciones con grupos y artistas de talla internacional y nacional. Uno los shows que van a destacar será la presentación de Oasis el 12 y 13 de este mes.

Además, recintos como el Estadio GNP Seguros, el Teatro Metropólitan, Palacio de los Deportes y el Pepsi Center WTC, serán algunas sedes que resaltan en la capital del país.

¿Qué conciertos hay durante septiembre en México?

Los conciertos de septiembre en México tendrán una amplia gama de géneros para satisfacer a las personas, desde rock, pop, K-pop y rap:

Imagine Dragons

Esta banda estadounidense se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los días 5 y 7 de septiembre. Con precios de boletos entre mil 073 y 9 mil 292 pesos.

Shakira

La cantante colombiana estará en el Estadio GNP Seguros el día 18 de septiembre, con un precio en los boletos que llega hasta los 13 mil 029 pesos. Además, también estará el 6 de septiembre en el Estadio Akron, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara.

Kai

El ídolo del K-pop estará frente a sus fans en el Pepsi Center el 9 de septiembre; ahí, las entradas llegan a valer 5 mil 368 pesos.

Natalia Lafourcade

La originaria de la Ciudad de México complacerá a sus seguidores en el Auditorio Nacional el 9 y 11 de septiembre, con boletos que oscilan entre los 732 y los 3 mil 660 pesos.

Rocky

Otro ídolo del K-pop en la capital del país, específicamente el 11 de septiembre en Foro 28, CDMX, y el 13 de septiembre en Foro Urbano Zona Tec, en Monterrey, Nuevo León.

Park Bo Gum

Considera una estrella de los K-dramas, estará de regreso en nuestro país, el 17 de septiembre en la Arena Monterrey, y el 19 de septiembre en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Jacob Collier

Su magia musical sonará a todo lo que da el próximo 17 de septiembre en el Pepsi Center WTC de la CDMX, y el 18 de septiembre en el Teatro Diana, de Guadalajara.

LE SSERAFIM

El grupo de jóvenes de K-pop estará por primera vez en nuestro país, lo cual seré el 23 de septiembre en la Arena CDMX. Sus boletos llegan a costar hasta casi 13 mil pesos.

Zoe

Uno de los grupos de rock mexicano más conocidos tendrá dos fechas en el Estadio GNP Seguros, el 27 y 28 de septiembre. Con precios en boletos que van de los 549 a los 3 mil 355 pesos.

Kang Daniel

Otro ídolo del K-pop se hará presente, esto en el Foro Puebla de la Ciudad de México, el próximo 30 de septiembre.

