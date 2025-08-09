Confesiones de pareja: Ángela Aguilar y Nodal revelan secretos de su matrimonio

GENERANDO AUDIO...

Christian Nodal y Ángela Aguilar comparten secretos de su matrimonio. Foto: AFP

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen conquistando a sus fans no solo con su música, sino también con los detalles que comparten de su vida como esposos. Recientemente, la pareja celebró su primer aniversario de matrimonio, un momento especial que estuvo lleno de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.

Ahora, los artistas han vuelto a dar de qué hablar al publicar en redes sociales un video en el que participan en un reto de preguntas sobre su relación, dejando ver su complicidad, sentido del humor y amor mutuo.

¿Quién llora más y quién maneja el dinero?

En el clip, ambos responden las preguntas sin decir una palabra, únicamente señalándose mutuamente. “¿Quién deja la ropa tirada en el baño? ¿A quién siempre se le hace tarde?”, fueron algunas de las primeras interrogantes.

Entre risas, Nodal alzó la mano para aceptar que esas costumbres lo describen, mientras Ángela lo señalaba en tono cómplice.

La hija de Pepe Aguilar también confesó que es ella quien se encarga de las finanzas del hogar y que suele llorar más que su esposo.

Por su parte, Nodal admitió ser el más cariñoso, mientras Ángela aseguró que es quien mejor resuelve los problemas en pareja.

El recuerdo de su primer beso

Uno de los momentos más tiernos del video llegó cuando respondieron a la pregunta de quién dio el primer beso. Nodal no dudó en levantar la mano, llevándose las sonrisas de Ángela y de sus seguidores.

El clip, compartido por la cantante en TikTok, rápidamente se volvió viral, con 8 millones de reproducciones, acumulando más de 300 mil likes y comentarios de fans que celebraron verlos tan enamorados.

Un año de amor y complicidad

Este divertido momento llega poco después de que la pareja festejara su primer aniversario de casados. Con un tono emotivo, Nodal expresó: “Se cumple un año ya, mi primer… nuestro primer aniversario juntos”.

Ángela, fiel a su estilo, bromeó diciendo: “Nadie lo pensó posible”, provocando la risa de su esposo y demostrando que la chispa entre ellos sigue más viva que nunca.