“Confesiones”, la película que casi lleva al psiquiátrico a Juan Manuel Bernal

“Confesiones” es un thriller de Carlos Carrera, que Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez y Emilio Treviño protagonizan. La cinta tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ahí Bernal reveló que el personaje que interpreta “casi lo lleva al manicomio”.

“La película los va a sacudir, es muy disruptiva, muy fuerte, pero también muy necesaria (…), la serie de Joaquín Murrieta me llevó a estar 20 días en mi casa, con una depresión profunda, esta me dejó listo para el manicomio”. Juan Manuel Bernal

Juan Manuel, quien por años se ha caracterizado por la intensidad que pone a cada uno de sus personajes, aseguró que su participación en “Confesiones” es su graduación.

“Es muy fuerte, creo que es una película que el espectador no va a esperar. Me encanta el cine que no sabes a dónde va, que conforme va avanzando te preguntes en qué va a acabar esto”.

Bernal y Carlos Carrera ya habían trabajado anteriormente en la serie “Capadocia”, pero para aceptar este proyecto lo dudó, pues no quería “aventarse un clavado a tanta obscuridad”.

Carlos Carrera regresa con cinta “Confesiones”

Carlos Carrera, director de cine mexicano, creador de cintas como “El crimen del padre Amaro” y “Ana y Bruno” describió esta cinta como un thriller, que habla bien y mal sobre la familia y creo que va a ser una película que va a despertar interés mientras se esté viendo. Se van describiendo cosas a lo largo de la película”.

Ana Claudia Talancón volvió a trabajar con Carrera para esta cinta y aunque es pequeña su participación, es muy importante: “le tengo mucho afecto, conmigo hizo su segunda película”, declaro el cineasta.

Claudia Ramírez también forma parte del reparto de la película “Confesiones” y aseguró sentirse muy contenta por volver a incursionar en este género cinematográfico.

“Me parece un muy buena historia, muy buen guion y creo que hay historias que se deben contar en el cine, aunque a la gete le incomoden”. Claudia Ramírez

La actriz describió a Carlos Carrera como un director que sabe muy bien trabajar, que sabe lo que quiere, cómo quiere que sus personajes sean y reaccionen, sus indicaciones son muy claras: “eso como actor es delicioso”.

¿De qué trata la película?

“Confesiones” narra una historia donde un secuestrador acude a la casa de la familia de su víctima donde exigirá una confesión de alguno de los miembros de la familia para liberar al secuestrado, con lo que se generan una serie de situaciones de angustia y tensión.