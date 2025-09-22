GENERANDO AUDIO...

Investigan la muerte de los artistas colombianos. FOTO: Getty Images | Ilustrativa

Bayron Sánchez y Jorge Herrera, dedicados a la industria musical y de origen colombiano, fueron localizados sin vida en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, confirmó el reportero Ricardo Rivera para UnoTV. Las autoridades investigan la muerte de los artistas, quienes ya han sido identificados por sus familiares.

El pasado domingo 21 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a los artistas, quienes fueron vistos por última vez en la Ciudad de México el pasado 16 de septiembre de este año.

Localizan los cuerpos sin vida de artistas colombianos

A través de un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México, autoridades informaron que se recopiló testimonios y videograbaciones que apuntaron al Estado de México como último paradero de los artistas.

En coordinación con la FGJEM, se identificaron coincidencias con dos personas fallecidas halladas el 17 de septiembre en Cocotitlán. Tras una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron oficialmente.

La FGJEM conduce ahora una investigación por homicidio, mientras ambas fiscalías reiteraron su compromiso de colaborar para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

El presidente Gustavo Petro compartió a través de sus redes sociales un sentido mensaje por el asesinato de los artistas colombianos:

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”. Gustavo Petro, presidente de Colombia

Última vez que fueron vistos en México

Aunque el presidente de Colombia informó en su petición que los músicos habían viajado a Sonora para presentarse, posteriormente las autoridades de la Ciudad de México señalaron en una tarjeta de búsqueda que ambos fueron vistos en Polanco, justo antes de dirigirse a un gimnasio.

“B King”, como se le conocía artísticamente a Bayron Sánchez, y “Regio Clown”, como era identificado Jorge Herrera, habrían acudido al evento “Sin Censura Independence Day” en un centro nocturno de Insurgentes Sur.

Durante la conferencia matutina del 22 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) unieron esfuerzos para investigar la desaparición y posterior localización de los artistas colombianos.