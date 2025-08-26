GENERANDO AUDIO...

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen. Foto: Getty Images

Taylor Swift sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar oficialmente su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

La noticia llegó la mañana del 26 de agosto, cuando la superestrella del pop compartió en Instagram una romántica fotografía junto a su novio, rodeados de flores, con un pie de foto que decía: “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”.

Una historia de amor que nació en 2023

Todo comenzó el 8 de julio de 2023 cuando Travis Kelce fue al concierto de The Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City y por la tradición de los friendship bracelets que los fans intercambiaban en cada show, el jugador de los preparó uno con su número de teléfono para entregárselo a Taylor.

Pero la cantante no recibe visitas antes o después de sus conciertos para cuidar su voz, lo que hizo que el primer intento de contacto fuera un fracaso.

Kelce confesó después en su pódcast “New Heights” que se sintió un poco decepcionado, pero ese gesto fue suficiente para encender la chispa y atraer la atención de la intérprete.

El 24 de septiembre de 2023, Taylor sorprendió a todos cuando apareció en un palco del Arrowhead Stadium para apoyar a los Kansas City Chiefs en su enfrentamiento contra los Chicago Bears. Taylor no estaba sola, pues a su lado se encontraba Donna Kelce, la madre de Travis.

Al finalizar el partido, la pareja fue captada saliendo junta y más tarde se difundieron imágenes de una cena privada, lo que encendió de inmediato los rumores de un romance.

El 14 de octubre de ese mismo año, después de varias semanas de especulación, Taylor y Travis confirmaron las sospechas al llegar tomados de la mano al afterparty de Saturday Night Live en Nueva York.

Unos días después, el 22 de octubre, la cantante dejó claro su apoyo al jugador luciendo una sudadera de los Chiefs y un brazalete con el número 87, el dorsal de su pareja.

Su historia de amor pronto comenzó a parecer salida de una película romántica, pues el 11 de noviembre de 2023, durante su concierto en Buenos Aires, Taylor sorprendió a miles de fans al cambiar la letra de Karma para cantar: “Karma is the guy on the Chiefs”, una dedicatoria directa para Travis.

El compromiso llega casi dos años después de que la pareja hiciera su primera aparición pública, desde entonces, ambos han estado constantemente bajo el ojo público.

Travis ha apoyado a Taylor en varios conciertos de la gira The Eras Tour, y Swift ha celebrado junto a él la victoria en el Super Bowl.

Una relación pública pero discreta

A pesar de su popularidad, Taylor y Travis han optado por mantener cierta privacidad, sí suelen subir momentos en redes sociales, aunque no lo hacen todo el tiempo.

Además de que solo han hablado de su relación en contadas entrevistas. “Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro”, dijo Taylor a Time en 2023.

Kelce, por su parte, reconoció a The Wall Street Journal lo desafiante que puede ser estar al lado de alguien tan mediático: “El escrutinio que recibe… paparazzi fuera de su casa, en cada restaurante o aeropuerto, y ella simplemente sigue disfrutando la vida. Cuando ella actúa así, mejor que no sea yo el que actúe raro”.

¿Cómo es el anillo que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

La serie de imágenes en Instagram muestra a los dos rodeados de flores y abrazados, mientras en una imagen se puede ver una toma a detalle del anillo que luce la cantante, se trata de uno en dorado con un gran diamante, que luce orgullosa mientras toma la mano de su ahora prometido.

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Por ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, pero lo que es seguro es que los Swifties ya están atentos a cada pista.