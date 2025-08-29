GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasó con la camioneta de Natanael Cano? | Foto: Cuartoscuro/Archivo

Natanael Cano sufrió un accidente en Hermosillo, Sonora, cuando su camioneta se incendió por una falla mecánica, confirmó su equipo a través de un comunicado, luego de que este días antes se volvieran virales varias fotografías en redes sociales que vinculaban el incidente con el cantante.

Según el documento, el vehículo, una Shelby Ford F-150, sufrió una aparente falla mecánica que provocó que comenzara a desprender humo y posteriormente se incendiara por completo.

Foto: Archivo

“En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro cuando comenzó a salir humo”.

El cantante de éxitos como “Perlas Negras” y “Blancanieves“, así sus acompañantes salieron ilesos del vehículo.

Versiones extraoficiales señalaban que el cantante Natanael Cano habría ido a visitar a su amigo Gabito Ballesteros.

Hasta este momento, el interprete no ha compartido más información sobre el percance o su estado de salud. Su última publicación fue del lunes 11 de agosto, cuando compartió su nueva canción.

El incendio de la camioneta llega poco después del escándalo que ocurrió durante el festival de música Baja Beach Fest 2025, donde Cano protagonizó una pelea con uno de los encargados del audio.

¿Qué pasó con la supuesta camioneta de Natanael Cano?

Alrededor de las 18:00 horas del miércoles 27 de agosto, los números de emergencia recibieron la activación del Código Rojo, por lo que los cuerpos se auxilio se trasladaron al sector norte de la capital sonorense.

Elementos del cuerpo de bomberos sofocaron el incendio del automóvil cerca del fraccionamiento de Haciendas Residencial, complementa el corresponsal de Uno TV.

Imagen: Archivo

Usuarios de redes sociales y fans del cantante, refieren que la camioneta Shelby es de su propiedad, sin embargo él no ha externado información al respecto.

Al momento las autoridades estatales tampoco se han pronunciado sobre el incendio del vehículo ni han confirmado que pertenezca al cantante sonorense de 24 años.

¿Quién es Natanael Cano?

Natanael Cano nació en Hermosillo, Sonora, en mayo de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años.

A muy temprana edad su gusto por la música regional lo llevó a tocar guitarra, desde los 9 años; cobró notoriedad porque al cantautor se le atribuye la creación del concepto “corridos tumbados”, que es un subgénero de los corridos con una temática popular y puede ser cantada, recitada o algunas veces bailada.

Su carrera musical inició en 2019 cuando firmó con el sello discográfico independiente “Rancho Humilde”, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde actualmente radica.

En ese mismo año sacó su primer álbum discográfico denominado: “Todo es diferente”, el cual tuvo bastante éxito por la mezcla de música regional y estilos como el trap y hip-hop.

Hasta el momento, cuenta con 12 álbumes de estudio:

Todo es diferente – 2019 Corridos tumbados (con Junior H y Dan Sánchez) – 2019 Mi nuevo yo – 2019 Corridos tumbados Vol. 2 – 2020 Trap Tumbado – 2020 Soy El Nata – 2020 Las 3 Torres (con Ovi y Junior H) – 2020 Nata – 2021 A mis 20 – 2021 NataKong – 2022 Nata Montana – 2023 Porque La Demora – 2025

Sus canciones más escuchadas en la plataforma de música Spotify son “Perlas negras“, “Blancanieves“, “PRESIDENTE“, “Madonna” y “Diamantes“.