Todos los detalles de Spider-Man. 4 Foto: Getty.

La cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland ya tiene título oficial y fecha de estreno.

Durante el panel de Sony Pintures en la CinemaCon 2025, la compañía reveló importantes detalles sobre la cinta que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿Cuál es el nombre de la cinta?

Tom Holland, quien no pudo acudir por compromisos laborales, apareció en la pantalla del panel para revelar a los fans detalles del personaje que él interpreta.

“Siento mucho no poder estar con vosotros. Estoy al otro lado del mundo rodando una película. Es un nuevo comienzo para Peter Parker. Gracias por todo su apoyo; Brand New Day será un viaje que no hemos visto antes.” Tom Holland.

¿Cuándo se estrenará?

De esta forma, el actor británico reveló el nombre oficial de la cuarta cinta que tendrá su estreno en cine el 31 de julio de 2026.

¿De qué tratará?

Si bien todavía no se conoce cuál será la sinopsis de esta nueva entrega, se sabe que será la continuación de los eventos acontecidos en Spider-Man No Way Home, en donde vimos cómo Peter Parker tendrá que iniciar una nueva vida desde cero.

Hay que recordar que al finalizar dicha cinta, Peter Parker se queda sin sus entrañables amigos MJ y Ned, pues él decidió que todos los que sabían que él era Spider-Man lo olvidaran.

