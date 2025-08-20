GENERANDO AUDIO...

La más reciente entrega cinematográfica de los Pitufos llegó el 18 de julio de 2025, conquistando a nuevas generaciones y a los fans de siempre. Te contamos datos curiosos y detalles detrás de esta producción, así como de estos personajes desde su creación.

Estos amigos azules han estado desde hace décadas en los corazones de la gente y ahora se han adaptado a las nuevas generaciones.

Un fenómeno desde 1958

Los Pitufos debutaron en 1958 como personajes secundarios en el cómic Johan y Pirluit, en la revista belga Spirou. Su salto a la fama mundial ocurrió en 1981 con la serie animada producida por Hanna-Barbera en asociación con SEPP International, transmitida por NBC.

En 1959 protagonizaron su primera historieta, Los Pitufos Negros, donde una “infección” al estilo zombi convertía a los personajes azules en oscuros.

Rihanna da voz a Pitufina

En esta nueva película, Rihanna presta su voz en inglés a Pitufina y también participa como coproductora. Además, interpretó el tema “Friend Of Mine”, compuesto por Jon Bellion, que supera las 44.8 millones de reproducciones en su página oficial.

En español latino, la voz de Pitufina es de la actriz y cantante mexicana Fernanda Navarro, conocida por dar vida a personajes en “My Little Pony”, “School Days” y “Log Horizon”.

De los cómics a la pantalla grande

La primera aparición de los Pitufos en cine fue en 1976 con “La flauta de los Pitufos”, filme franco-belga inspirado en “El Flautista de Hamelín”, dirigido por Eddie Lateste y Peyo (Pierre Culliford).

En Hispanoamérica y México, se conoció como “Los Pitufos y la flauta mágica”.

Una entrega con raíces y toque moderno

La cinta 2025 está dirigida por Chris Miller, quien dirigió “The LEGO Movie”. El director combina un nuevo estilo de animación con un enfoque musical contemporáneo. En esta entrega, se busca mezclar la historia base de los pitufos también se ven tintes de modernidad para acercarse a los más pequeños y no solo a contemporáneos de las primeras entregas.

Además de la participación de Rihanna, el DJ Marshmello aporta sonidos actuales para conectar con el público joven.

El toque mexicano

Los Pitufos definitivamente son seres entrañables que han sabido colocarse en el gusto de la gente y en México fueron escogidas participaciones de artistas profesionales para dar vida a personajes nuevos del mundo pitufo.

Detrás del doblaje para dar vida a los nuevos personajes de Pitufos nos encontramos con el director Luis Leonardo Suárez y el trabajo de artistas como Ximena Sariñana, Jerry Velázquez y Jerry Velázquez.