¿Se va de México? Consuelo Duval aclara si deja el país tras robo en su casa

Consuelo Duval descarta abandonar México tras robo en su casa. Foto: Cuartoscuro

Consuelo Duval habló luego de haber sido víctima de un robo a su casa. La actriz aclaró si, tras lo sucedido, planea abandonar México y mudarse a otro país.

En un encuentro con varios programas de televisión, entre ellos, De primera mano, Duval descartó dejar suelo mexicano, aunque confesó que se siente insegura luego de ser víctima de la delincuencia.

“No, nunca me iría de mi país, pero sí me siento un poquito insegura. Tengo una inseguridad y un miedo que no tenía antes. Lo platicaba con mis hijos, da más miedo el y si te hubieran”.

La famosa, que dio vida al icónico personaje de Federica en la Familia P. Luche, aseguró que enfrenta su realidad y que, si bien sólo hubo daños a su patrimonio, lo que le robaron duele, pues significan años de trabajo.

“Hoy por hoy mi realidad es, no me pasó nada, no les pasó nada a mis perros. Sí, fui saqueada de mis bienes materiales, cosa que se recuperará trabajando como sé hacerlo, duele. Tampoco se le debe decir ‘es dinero nomas’ no, es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que me fui de gira, que estuve muchas horas lejos de casa”.

La conductora y actriz descartó que hubiera utilizado su fama y el prestigio de su nombre para que se adelantara la investigación que se abrió por el robo de su casa.

“En ningún momento de mi vida, jamás, he utilizado mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido. Yo tengo asignado un abogado que la fiscalía me asignó y por el otro lado tiene un abogado pagado, entonces creo que no estoy utilizando, para nada, mi nombre. Estoy haciendo lo que la ley me diga y eso es lo más importante”.

Finalmente, Consuelo Duval aseguró que, tras el robo, no pierde la confianza en las personas que ayudan en el hogar, a quienes dio un reconocimiento.

“No voy a dejar de ser la mujer que yo era y que creía en los seres humanos, y sobre todo las mujeres que se dedican a ayudarnos con el hogar son las que más respeto y amor y cariño merecen. No voy a dejar de creer en ellas y en que hacen un trabajo extraordinario”.