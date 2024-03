“Ya casi no la contaba”: Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia y sometida a cirugía

Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia y sometida a una cirugía debido a un problema con la vesícula. La actriz, quien a finales de 2023 fue víctima de la delincuencia, contó a sus fans la situación que la llevó a recibir atención médica.

De acuerdo con Consuelo Duval, su problema de salud implicó una intervención inmediata pues de no ser así, ya casi “no la contaba” y su padecimiento se habría convertido en gravedad.

Consuelo Duval pasó unos días en el hospital debido a que fue operada de emergencia. Parece que la actriz sufrió fuertes dolores que se debieron a un problema con su vesícula. Mediante redes sociales, la estrella de “La Familia P. Luche” contó detalles a sus seguidores sobre la que fue su estancia en una clínica.

En plena promoción de su nueva película, Consuelo tuvo que hacer una pausa.

“Mis chin*** hermosas que me enviaron tantos mensajes de amor y cariño, gracias… ¡Ya me curé! Me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba a tantito de explotar, y ya casi no la contaba”

Señaló Consuelo Duval