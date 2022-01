Consuelo Duval fue rechazada en su primer casting por “hocicona”

Consuelo Duval recordó cuando un director de cine, hace 36 años, le rompió sus sueños de ser actriz de cine al catalogarla como “hocicona”.

“Veo a esa Consuelo que soñaba con hacer un película y un director la rechazó por considerarla demasiado hocicona. Esa persona me dijo que no servía para el cine porque en la pantalla lo único que se vería eran mis dientotes”, reveló la también conductora.

Consuelo Duval fue rechazada en sus inicios en el cine, le decían que estaba “hocicona”. Foto: Instagram.

La actriz confesó en entrevista exclusiva para UnoTv.com que esto ocurrió cuando tan solo tenía 14 años de edad: “estaba en esa etapa en que estas creciendo disparejo, la nariz, la boca, pero me rompió mis sueños y en algún lugar de mi mente me quedó la idea de que el cine no me quería”.

En 1988 Consuelo Duval tuvo su primera oportunidad en la pantalla grande con la película “Pero sigo siendo el rey” pero no resultó ser el proyecto que soñaba pues interpretó a la hermana de José Alfredo Jiménez a quien bautizaron, bañaron en pintura y en plumas de pájaro durante el filme.

“Me humillaron durante toda la película con el personaje que interpreté”. Consuelo Duval.

Consuelo aseguró que ella quería ser actriz dramática: “yo quería hacer dramones como Libertad Lamarque, pero no, la vida no me llevó por ahí, hice casting con Adal Ramones y arranqué haciendo scketches con los que me divertía mucho.

“Era un sitio que estaba vacío, la última comediante que había existido era Anabel, llegue yo y me volví la consentida”, compartió Consuelo Duval.

“Soñaba con protagonizar una película”: Consuelo Duval

Pasaron muchos años para que Consuelo Duval regresará al cine y lo hizo al lado de Martha Higareda con el filme “Todas caen”: “me la pasé tan bien y disfruté tanto el respeto que hay para la cámara, para cada toma, cada iluminación, que dije ojalá algún día yo sea protagonista de una película”.

El sueño de Consuelo Duval se hace realidad al lado de Adrian Uribe con la película “Infelices para siempre”.

“Es la película que siempre esperé, la que siempre soñé, con la que le puedo decir al güey que me dijo que no servía para el cine, huevos”. Consuelo Duval

“Infelices para siempre” es la historia de un matrimonio que esta cumpliendo 20 años de casados y se pelean todo el día. Los hijos, cansados de la situación, los citan en un restaurante para darles como regalo de aniversario un viaje juntos.

Llegando al viaje se darán cuenta que el día se repite una y otra vez y no saben cómo acabar con esa situación.

“Es una historia bien bonita, llena de amor y con muy buenos actores, la química entre Adrian Uribe y yo es evidente, nos queremos mucho, trabajar juntos es muy divertido”, finalizó Consuelo Duval.