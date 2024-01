“Me da angustia”: Consuelo Duval reacciona a detención de dos relacionados con el robo a su casa

Consuelo Duval fue víctima de robo a su casa. Foto: Cuartoscuro

Consuelo Duval reaccionó a la detención de dos personas más, relacionadas con el robo a su casa, hace unas semanas. La actriz, además, reveló que tras el delito encontró cerillos en su shampoo y recordó que la mujer que le ayudaba en su casa y que estaba coludida con los delincuentes le generaba mala vibra.

En una entrevista con varios programas de televisión, entre ellos “De primera mano”, la comediante afirmó que el robo a su vivienda le tomó por sorpresa, por lo que, todavía, le es complicado digerirlo.

“Ya me conocen, soy doña catástrofes y todo me da miedo en la vida y siempre ando pensando, pero en todas las catástrofes que me había imaginado, esta no pasó por mi mente. Me tomó tan por sorpresa, que no la he podido digerir. Todavía pienso en eso y me siento vulnerable, y me siento sola… me da angustia pensar que sí cayeron dos más y que, a lo mejor, no sé. Es algo que no me imaginaba”

Duval afirmó que, luego del robo a su casa, encontró cerillos en su shampoo y cosas raras, sin entrar más en detalles, aunque confesó que la mujer que por cuatro meses estuvo trabajado en su casa le generaba cierta mala vibra y recordó que nunca la miraba a los ojos.

“Me gana la decepción y me gana el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa, después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras… De verdad me sentí muy afectada porque dije, ‘dormí con ella, viví con ella cuatro meses, todos los días me veía, nunca a los ojos’”

De acuerdo con la protagonista del programa “Familia P. Luche”, la mujer que le ayudaba en su casa le dijo que tenía un hijo de cuatro años, situación que le bastó a la famosa para darle trabajo y pasar por alto lo que le generaba.

“La única carta de presentación que yo tuve de ella es que tenía un hijo de cuatro años, eso me basto… al hijo de cuatro años, yo le mandaba juguetes con cartas de ‘tu mamá está trabajando muy bonito’… yo todos los días sentía esta cosa rara de algo hay, y nunca la pelé porque tenía un hijo de cuatro años”

Y aunque confesó que sólo le duele haber perdido la única pertenencia de su madre, afirmó que no desea recuperar nada de lo robado, incluso, reveló que toda la ropa que sacaron los delincuentes el día del robo, todo lo tiró.

“No quiero recuperar nada, no me interesa porque eso ya no está bonito en mi vida, ya trae una vibra. En mi casa, toda la ropa que tiró, todos los cajones que vació, todo lo saqué, dije ‘no quiero nada’ lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá, porque era lo único que tenía de mi mamá y según yo lo tenía bien escondido”