Consuelo Duval revela cómo se preparó Eugenio Derbez para irse a Hollywood

Consuelo Duval y Eugenio Derbez tienen una amistad que rebasó los foros de televisión desde hace más de 15 años, por ello, la actriz pudo ser testigo de cómo se preparó Derbez para irse a triunfar a Hollywood.

“Iba un maestro de clases particulares de 6:00 a 8:00 de la mañana que empezaba su llamado, se encerraba en su camerino para aprender inglés, yo le decía güey qué haces y me decía me voy a ir a Hollywood”.

En entrevista exclusiva UnoTv.com Consuelo Duval aseguró que el gran esfuerzo de su “mejor amigo” dio como resultado que Eugenio esté donde siempre soñó: “el esfuerzo tiene un premio y ahí está, siendo reconocido a nivel mundial, en el Óscar, donde siempre quiso estar”.

La también conductora aseguró sentirse muy orgullosa de él pues ella mejor que nadie fue testigo de todo el esfuerzo y trabajo duro de Eugenio Derbez por alcanzar sus metas

“Me lleno de orgullo, es mi mejor amigo, una relación que rebasó las cámaras y los foros y que se fue directo al corazón, a mi casa, es un gran maestro y estoy muy orgullosa de ser su amiga”. Consuelo Duval.

“Siempre me decía aprende inglés”: Consuelo Duval

Consuelo Duval aseguró que Derbez siempre le decía que se preparara más para poder tener una carrera internacional: me decía prepárate cabrona, estudia inglés , pronuncia bien pero no seguí su consejo”.

“A veces me cuestiono por qué no seguí sus pasos y me fui a Hollywood pero la verdad no eran mis sueños eran los de él”. Consuelo Duval.

Para Consuelo es más importante que los mexicanos se sientan orgullosos de ella y rebasar la frontera de España, pero nunca ha tenido en la mente triunfar en Estados Unidos.

“Llegó su sobrina que había estudiado inglés y lo ayudaba para hacer sus castings, una vez me pidió ayuda a mí pero cuando escuchó como hablo inglés me dijo que mejor no siguiera, que no servía”, confesó entre carcajadas Duval.

La conductora de “Netas Divinas” finalizó la entrevista revelando qué es lo que más admira y respeta de su gran amigo Eugenio Derbez.

“Su generosidad , su sabiduría, conocimiento, fue muy bueno conmigo, me enseñó mucho y me dedicó mucho tiempo de su vida como amigo y como director”, declaró Consuelo Duval.