“Hay gente mala”: Consuelo Duval revela que empleada que le robó no se arrepintió

Consuelo Duval revela que empleada que le robó no se arrepintió. Foto: Cuartoscuro

A casi dos meses del robo a su casa, Consuelo Duval reveló que la mujer involucrada y que trabajaba como su empleada doméstica no se arrepintió del delito. La actriz y conductora aseguró que, incluso, habló con ella un extorsionador para amenazarla en caso de ir contra la mujer.

“Le dije ‘sabía, sabía que eras mala’… La chavita no hacía nada. Entro a la cocina, veo sobres en donde tenía dinero y le digo ‘por qué hiciste eso’ y me dice ‘todo el dinero lo entregué, señora’. Le digo ‘¿Te obligaron?’, yo quería ver en ella un toque de empatía… Aprendí que en la vida también hay gente mala”.

Fue durante una emisión del programa “Netas divinas” donde la actriz de “La familia P. Luche” recordó cómo se dio cuenta de que había sido víctima de la delincuencia.

“Un día, terminando de trabajar, llego a mi casa, toco la puerta y el ladrido de mis perros fue, en verdad, devastador… Abre la puerta, tenía su teléfono en la mano y dinero en la otra, se lo guarda en la bolsa. Se me queda viendo, blanca, y me dice ‘qué, estaba hablando con usted’ Entro a la casa, nunca limpió nada, me asomo a mi cuarto y todo tirado sobre la cama”.

Al darse cuenta de que había sido víctima de un robo a su casa, Consuelo Duval recibió una amenaza por parte de un hombre cómplice de la mujer que, por cuatro meses, vivió en casa de la famosa.

“Mi mente no daba para pensar qué estaba pasando. Me dice ‘le hablan’ entonces agarro el teléfono y digo ‘bueno’ (me contestan) ‘Consuelo’ esa voz, me acuerdo y me da mucha ansiedad ‘ya te chingam***’ y le digo ‘sí, efectivamente y ahora qué’”.

De acuerdo con Duval, el hombre al teléfono afirmó ser un extorsionador y le advirtió que no fuera a hacer nada contra la mujer que fue cómplice del robo.

“Sólo te voy a decir una cosa. Yo soy extorsionista, yo me dedico a eso, de eso comen mis hijos. Con esta muchacha que me ayudo, pues no te vayas a meter con ella, porque entonces ahí sí te metes en un problema”.

Tras lo sucedido, Consuelo Duval y la mujer llegaron ante las autoridades y, según lo dado a conocer por la famosa, la detenida tenía un abogado particular para defenderla.