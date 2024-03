Consuelo Duval rinde homenaje a vendedora de tacos en “Canta y no llores”

Consuelo Duval regresa al cine, ahora para dar vida a una mamá mexicana, que se dedica a vender tacos juntos a su hija y su nieta en una camioneta, un personaje que según compartió la actriz se inspiró en una señora que conoció tiempo atrás, que solía venderle a ella y otros actores comida.

La actriz describió a esta mujer, llamada doña Raquel, como una “gallina”, que le gustaba alimentar a todos: ella tenía su combi afuera de Televisa, a veces yo no tenía para pagarle los tacos y me los invitaba. Murió justo antes de que empezara a grabar esta película”.

Duval recordó, en entrevista para Unotv.com, que ella no nació en la opulencia como algunos suponen, que creció en Tlatelolco, en un edificio sencillo y que a los dos años perdió a su mamá.

“Esta orfandad me llevó mucho a ser observadora de las mamas, hasta la fecha, aún siendo mamá y es algo muy extraño (…), yo veía mucho a doña Raquel porque no hubo un día en el que faltara a trabajar. Mi taco favorito era el de chicharrón prensado”, compartió Consuelo.

“Esos tacos sabían a mamá, por eso le iba bien, disfrutaba cocinar, yo no sé preparar ni huevos, se me queman, pero a doña Raquel todo le salía bien”.

La también comediante, da vida a Pepa, una mujer muy chantajista, que incluso llega a poner su vida en riesgo por este defecto: “lo bueno es que la hija ya la conoce y le sabe, por el tono de voz y en la mirada sabe si lo que está haciendo doña Pepa es un chantaje o no”.

Aseguró Consuelo Duval, que es un personaje que le emocionó mucho hacer y que incluso la puso a prueba como actriz, pues tuvo que dejar el ego a un lado y salir “sin una gota de maquillaje” y empapada en sudor.

“Yo me concentraba en que mi personaje no usaba maquillaje y me decía que dejara de pensar en eso, que me concentrara y dejara el ego a un pinche lado”.

Consuelo Duval