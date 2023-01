Consuelo Duval se enfrenta a escena íntima en “Infelices para siempre”

Consuelo Duval protagoniza “Infelices para siempre”: Foto: Cuartoscuro.

Consuelo Duval tuvo que dejar a un lado “la pena” para realizar algunas escenas íntimas en la película mexicana “Infelices para siempre”. Según reveló la actriz le costó mucho trabajo filmar al lado de Niko Antoyan, actor y modelo ruso, con quien filmó una secuencia de cama.

“Yo ni conocía al ruso y encuerármele (risas), desnudar el cuerpo creo que fue más fácil, pero el alma. Me costó más trabajo buscar dentro de mí las emociones para que me creyeran porque hay unos besos que de repente se ven medio falsos”, dijo Consuelo a la pregunta que UnoTV.com le hizo en conferencia de prensa.

La también comediante reveló que le pidió al director, Noé Santillán-López, que para todas las escenas que rodó con poca ropa, sobre todo la que hizo al lado del actor ruso, la cuidaran mucho de que no se le viera la celulitis: “Creo que sí lo hicieron, no estaba tan flaquita como me veo en la película, yo creo que le hicieron un poco de ciencia ficción”.

Consuelo Duval se siente cómoda “besuqueando” a Adrián Uribe

Consuelo Duval y Adrián Uribe tienen una amistad de más de 20 años, los actores han dado vida a personajes entrañables como “El Vitor” y “La Nacaranda”: “Con Adrián me he besuqueado toda la vida (risas), pero aquí ya había mucho más contacto físico de estar yo encima de él, pero creo que nos respetamos muchísimo lo gozamos mucho”.

Por su parte, Adrián Uribe aseguró que como todas las relaciones y las amistades, entre él y Consuelo han habido buenos y malos momentos, pero que ambos han aprendido a respetarse tal cual son, a apoyarse y no juzgar.

Los actores ahora dan vida a un matrimonio de 20 años, que por la monotonía han descuidado su relación y constantemente discuten, sus hijos, con la idea de que se reconcilien, juntan todos sus ahorros y les pagan un viaje a la playa para que se vuelvan. a enamorar. El filme se estrenará el 26 de enero.