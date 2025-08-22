GENERANDO AUDIO...

“Consuelo 2” ya está disponible en plataformas. Foto: CLB

La serie “Consuelo” vuelve con una segunda temporada que promete ir más allá de los temas que sorprendieron en su primera entrega: el despertar femenino, la independencia y la sororidad en una época marcada por prejuicios y desigualdad de género.

En esta nueva etapa, la historia retoma los destinos de Consuelo (Cassandra Sánchez Navarro) y Olga (Catherine Siachoque), dos mujeres que, aunque enfrentan realidades opuestas, se verán obligadas a encontrarse en circunstancias inesperadas.

Así llega la nueva temporada

“La historia termina con la cárcel para Consuelo, y en la segunda temporada la historia de Olga da un giro de 180 grados, eso hace que se dé un encuentro muy particular entre mi personaje y el de Catherine. Además, regresa Carlos Julio, el marido de Consuelo, quien se convierte en el verdadero villano, un reflejo de tantos casos en la historia donde los hombres se apropian del éxito de las mujeres”. Cassandra Sánchez Navarro, actriz

Cassandra destacó que esta confrontación abre espacio para uno de los ejes narrativos más importantes de la temporada: la sororidad y las segundas oportunidades.

“Lo interesante es que los personajes no se traicionan. Siguen siendo quienes son, pero evolucionan. Se plantea cómo dos mujeres tan distintas pueden llegar a verse de otra manera sin cambiar su esencia”. Catherine Siachoque, actriz

El tema del placer femenino se expone en “Consuelo”

Uno de los puntos más disruptivos de la serie es la manera en que pone sobre la mesa un tema poco explorado en televisión: el placer femenino.

Sánchez Navarro recordó con humor: “En la promoción de la primera temporada yo llevaba un consolador en la mano en las fotos y todas las entrevistas me lo censuraban. Me daba mucha risa porque uno habla con naturalidad de guerras, muertes, violaciones o armas, pero si mencionas vibradores o consoladores, hay incomodidad“.

Ambas actrices subrayaron que este discurso sigue siendo necesario incluso en la actualidad: “Hemos avanzado mucho, desde el derecho al voto hasta tener una presidenta, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Esta serie invita a reflexionar sobre lo que se ha ganado y lo que aún falta”, reafirmó Cassandra.

¿De qué trata “Consuelo”?

“Consuelo” trata sobre una mujer de la alta sociedad mexicana en la década de los años 50 que, tras ser abandonada por su esposo, se ve obligada a reinventarse y entrar en el negocio de la venta de vibradores femeninos. La serie explora temas de empoderamiento femenino, liberación sexual y la superación de tabúes en una sociedad conservadora.

La serie se desarrolla en un contexto histórico donde las mujeres estaban limitadas por normas sociales estrictas, y la trama aborda cómo Consuelo desafía estas normas y busca su propia independencia y realización personal. La serie combina elementos de comedia con momentos dramáticos.

