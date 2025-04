“Contraataque”, cinta que rinde homenaje al ejército mexicano

GENERANDO AUDIO...

“Contraataque” es una película de acción, sobre narcotráfico, que desde hace varias semanas encabeza la lista de las cintas más vista de Netflix en México. Se trata de una historia que pretende hacer un homenaje al ejército mexicano.

El actor Guillermo Nava estuvo en el podcast “3,2… Uno” donde platicó de qué manera esta historia pretene no glorificar al crimen organizado, como suele ocurrir en las series más populares, para centrarse en un grupo de militares de élite que arriesgan todo por salvar a una niña testigo de un crimen.

El largometraje retrata a un escuadrón del ejército mexicano en una misión hacia Estados Unidos, en el que deben sobrevivir a enfrentamientos armados contra miembros del crimen organizado.

“Contraataque”, un homenaje al ejército mexicano

La sorpresa y emoción de Guillermo Nava fueron palpables al hablar de “Contraataque”, la película mexicana de acción que no sólo ha logrado posicionarse entre las más vistas de Netflix en México, sino que también ha roto con el prejuicio de que en el país no se puede hacer cine de acción de calidad.

“Teníamos mucha fe de que sucediera, como uno la tiene en muchos proyectos… había un buen director, una buena producción, un buen fotógrafo, buena preparación, pero no siempre sucede. Y esta vez, con Contraataque, sucedió y estamos, de verdad, saltando”, cuenta el actor con entusiasmo.

La cinta, dirigida por Humberto Hinojosa y protagonizada por Nava junto a un elenco con formación teatral como Noé Hernández y Luis Curiel, se ha convertido en un parteaguas para el cine de género hecho en México.

“Somos consumidores al 100% de acción hollywoodense, gringa. Y nosotros no la hacemos. Esta película demuestra que sí se puede hacer buen cine de acción aquí”, afirmó Guillemo Nava.

Sin discurso político, pero con mucho para reflexionar

La trama de Contraataque sigue al Capitán Guerrero(Luis Alberti), un líder del ejército, quien encabeza una misión de rescate en la que logra liberar a dos rehenes secuestrados por un grupo delictivo.

Sin embargo, lo que parece ser una victoria para el ejército se convierte en el inicio de un conflicto aún mayor, cuando los criminales, enfurecidos por la pérdida de sus prisioneros, buscan vengarse de Guerrero y su equipo.

La película muestra cómo, en el momento más inesperado, cuando el escuadrón de Guerrero está “franco”, es decir, descansando, los criminales aprovechan la oportunidad para atacar.

El Capitán Guerrero y sus hombres tendrán que luchar para sobrevivir en diferentes entornos de la naturaleza, demostrando que el coraje y el trabajo en equipo pueden superar incluso las situaciones más difíciles.

“Desde que me invitaron al proyecto me atrajo mucho que, a diferencia de muchas historias donde el narcotraficante es el protagonista, aquí se le da valor al ejército, a quienes se dedican a proteger. No es un discurso político, pero sí un reto actoral importante, porque el ejército está muy desvalorizado”, explicó Nava.

Tráiler

¿Quién es Guillermo Nava, el actor de “Contraataque?

Guillermo Nava se ha desempeñado en cine, con películas como: “Donde Corre el Agua” de Juan Carlos Blanco, “El Sueño del Marakame” de Federico Cecchetti, “Vuelven” de Issa López y “Sueño en otro Idioma”, un multi premiado film de Ernesto Contreras, ganador de el Premio Ariel 2018 por Mejor Película, “Polvo” y “El Camino al Sol” de claudia Sainte-Luce

En televisión, ha participado en “Blue Demon”, “Perseguidos”, “Érase una vez”, “ El Camino del Sol”, “Xutaj” y “The Male Gaze: Un Mejor Mañana”.

También ha sido parte de las producciones “Rosario Tijeras”, “La Negociadora”, “Un Día para Vivir”, “Rutas de la Vida”, “Belascorán”, “La Cabeza de Joaquín Murrieta”, “Accidente” y recientemente “Contraataque”.