El contundente mensaje de Hannah Einbinder en los Emmy 2025; se pronuncia contra el ICE y a favor de Palestina

Hannah Einbinder arremete contra el ICE y pide una Palestina libre. Foto: AFP

La actriz Hannah Einbinder emitió un duro y breve mensaje contra las redadas contra indocumentados del ICE en Estados Unidos, así como de los ataques de Israel sobre Gaza durante la entrega número 77 de los Premios Emmy 2025, el domingo por la noche.

Todo transcurría con normalidad, cuando Hannah ganó en la categoría como mejor actriz de reparto, por su participación en la serie de comedia “Hacks”, y al final de su declaración decidió emitir ambas posturas.

¿Qué dijo Hannah Einbinder en los Emmy 2025?

Hannah Einbinder empleó su discurso de victoria para ofrecer una breve pero dura, primero con un “¡Vamos Birds!”, en referencia a los Philadelphia Eagles (equipo de fútbol americano de la NFL); después emitió un “al diablo con el ICE y Palestina libre”.

Incidentes del ICE en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleva varias redadas para capturar a personas indocumentadas en Estados Unidos, muchas veces realizando operativos sorpresa, generando polémica con sus acciones. Uno de los ejemplos ocurrió el pasado viernes, donde un agente mató a un migrante mexicano en Chicago tras una persecución.

Videos publicados en redes sociales muestran que, momentos después del incidente, el automóvil del mexicano Silverio Villegas-González terminó debajo de un tráiler tras perder el control por el disparo, mientras los agentes intentaban bajarlo del vehículo. Otro video muestra al hombre en el suelo inmóvil mientras los oficiales revisan entre sus pertenencias.

Las autoridades indicaron que el mexicano “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes” durante el operativo. Además, señalaron que se trataba de “un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria” que había ingresado al país en una fecha desconocida.

Ataques de Israel en Gaza

La segunda parte del pronunciamiento de Hannah Einbinder fue un “Palestina libre”, donde hizo referencia a los ataques constante que Israel lleva a cabo en Gaza, lo que se traduce en varios muertos, heridos y pérdidas materiales.

¿Por qué hay conflicto entre Israel y Gaza?

La guerra tiene sus raíces en el conflicto palestino-israelí, que lleva más de 70 años. Los palestinos reclaman la creación de un estado independiente en la región de Palestina, mientras que Israel afirma que toda la región es su territorio.

El conflicto fue desencadenado por una serie de factores, entre ellos el aumento de la tensión entre Israel y Hamás en los meses previos al conflicto, la muerte de un palestino en un tiroteo con las fuerzas israelíes y el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás contra Israel.

Décadas atrás, después de que pierde o que ocurre el Holocausto en Israel. Los europeos, particularmente los británicos, deciden no apoyar a los judíos e instaurar una nación judía, una nación israelí en ese territorio. Y ahí empieza todos los movimientos. Los árabes empiezan a manifestar su rechazo, llegan a ciertos acuerdos por momentos, pero al pasar de las décadas en la Franja de Gaza, el grupo Hamás a través de las urnas gana las elecciones de 2007.

En 2023, el conflicto palestino-israelí sigue siendo un problema sin resolver, por lo que comenzó a recibir la atención de la comunidad internacional. En 2025, los ataques no tuvieron descanso. Tan solo un bombardeo en Gaza dejó a varios niños atrapados entre los escombros, por mencionar un evento de este año.

Se estima que la campaña militar israelí en Gaza ha dejado más de 63 mil muertos, principalmente civiles, de acuerdo con autoridades de salud locales.