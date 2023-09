¿Salió mejor? Convierten icónica canción de Danna Paola en corrido tumbado

Convierten icónica canción de Danna Paola en corrido tumbado. Foto: Cuartoscuro

Danna Paola ha consolidado una importante carrera dentro del mundo de la música con varios temas, entre los que destacan “El primer día sin ti”, que lanzó cuando protagonizaba la telenovela “Atrévete a soñar”. Y aunque la canción es del género pop, un grupo decidió convertirla al género de los corridos tumbados y ya se viralizaron.

¿Cómo suena el tema de Danna Paola en corridos tumbados?

A través de plataformas digitales, el grupo Resguardo, originarios de Culiacán, Sinaloa, compartió la adaptación del icónico tema de la joven que se convirtió en la mexicana con más seguidores en Instagram.

En sus redes sociales, la agrupación anunciaba que el tema de la novia de Alex Hoyer sonaría al ritmo del género musical que se ha popularizado entre los jóvenes con representantes como Peso Pluma y más.

Luego de anunciar el lanzamiento, el grupo compartió el video en su canal oficial de YouTube, el cual logró conseguir miles de reproducciones por parte de los cibernautas y seguidores de la banda.

¿Danna o Grupo Resguardo?

Los fanáticos de la banda celebraron que el grupo Resguardo hubiera lanzado el tema que, dijeron, escucharon por primera vez en la popular red de videos TikTok.

“Lo vi en TikTok y necesitaba venir a verlo completo”, “La miré en Tiktok y en caliente me vine al YouTube”, “Gracias. No sabía que la necesitaba”, “Pensé que era broma y me viene a buscarla y si está”, “Qué chulada”, son parte de los comentarios que se leen en la publicación del video oficial.

La grabación original, en voz de Danna Paola, se hizo cuando la famosa era la querida protagonista de “Atrévete a soñar”, momento en donde vivía, además de la fama, una tortuosa relación con Eleazar Gómez, en donde hubo malos tratos por parte del actor, según recordaron otras famosas que formaron parte del elenco del melodrama.

El video en el canal de YouTube de Danna Paola supera los 5 millones de reproducciones.