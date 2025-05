Coque Muñiz: de padrino del “Chicharito” a ser corrido por el Perro Guarumo

GENERANDO AUDIO...

En una entrevista desenfadada y llena de anécdotas para el pódcast Bazookast, el cantante y conductor Jorge “Coque” Muñiz compartió algunas de sus historias más entrañables y otras absolutamente surrealistas: desde su inesperado rol como padrino del futbolista Javier “Chicharito” Hernández, hasta la vez que fue echado del aire por el Perro Guarumo en un programa de televisión de Monterrey por soltar una andanada de groserías.

“Soy padrino del Chicharito”

Entre recuerdos familiares, Coque soltó una de esas bombas que solo se revelan en confianza: “Soy padrino de bautizo del Chicharito”. La historia se remonta a su niñez y a la estrecha relación que su padre, el legendario Marco Antonio Muñiz, tenía con el abuelo del futbolista, Tomás Balcázar, ícono del campeonísimo Guadalajara.

“El viaje obligado cuando íbamos a Guadalajara era a casa de tu tío Tomás. Él y mi papá eran compadres de toda la vida”, contó Coque. Con esa cercanía, la invitación para apadrinar al pequeño Javier no fue extraña. “Me invitaron a ser padrino cuando nació y acepté encantado. Cuando vi que empezó a subir y subir, dije ‘¡ojalá que me dé mi domingo!’”, bromeó.

Aunque admite que el propio Chicharito ya ni se acuerda mucho de él, Coque celebra con orgullo su rol en los inicios del goleador histórico de la Selección Mexicana. “Sigue siendo el máximo goleador y hay que reconocerle todo lo que logró en Europa. No cualquiera tiene sentado a Berbatov en la banca.”

Cuando lo corrieron por cantar groserías de Natanael Cano

Otro momento hilarante y bochornoso ocurrió durante una entrevista en Monterrey, cuando trató de quedar bien hablando de sus gustos musicales. Al decir que le gustaba Natanael Cano y que se sabía sus canciones, lo retaron a cantar una en vivo. Él aceptó el reto, sin prever lo que pasaría.

“Me mandan la pista, me paro y empiezo: ‘¡Vale madre, vete a la chingada, hijo de la…!’ Todos se quedaron en silencio, y en eso me dicen: ‘¡Corte! Saquen a este cabrón del programa’”, narró entre risas. El conductor era nada menos que el Perro Guarumo, y la reacción fue tajante. “Me fui a la chingada, literal.”

Aunque fue un momento incómodo, Muñiz lo toma con filosofía. “Trato de darle gracias a Dios que escogí este oficio. Me sigo divirtiendo y trato de aprender en cada espacio.”

Una carrera con historia y sentido del humor

La entrevista también sirvió como repaso por su carrera y por la manera en que ha sabido mantenerse vigente a lo largo de las décadas. Desde su incursión en el regional mexicano hasta sus shows con boleros y su respeto por artistas jóvenes como Peso Pluma o Danny Flow, Coque demuestra una capacidad poco común de adaptarse sin perder su esencia.

Con una larga lista de ahijados famosos —que incluye desde Gloria Trevi y Pedro Fernández, hasta los hijos de Julio César Chávez (junto con Mike Tyson)—, Coque se describe a sí mismo como alguien afortunado por tener tantos amigos en el medio.

“Hay padrinos de lujo, pero también ahijados que te olvidan… como el Chícharo que no me ha dado mi domingo en 25 años”, dijo entre carcajadas. “A ver si con los Centenarios me toca algo”.

Próximas presentaciones y homenaje a su padre

Coque aprovechó también para invitar al público a sus próximos conciertos: 9 de mayo en La Maraka, y el Teatro Metropólitan próximamente. Pero lo más especial será el homenaje a su padre, Marco Antonio Muñiz, el próximo 4 de junio en el Auditorio Nacional, con motivo de sus 93 años.

“Mi jefe ya mandó a hacer su tacuche, aunque ya no lo aguanta ni el sol,” bromeó. “Pero va a disfrutar como nunca ese día.”