Corona Capital 2024 revela cartel: Paul McCartney, Green Day, Shawn Mendes y más; ve fechas

El Corona Capital 2024 se realizará del 15 al 17 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

El Corona Capital por fin terminó con las especulaciones, filtraciones y dio a conocer su cartel para la edición 2024, donde destaca Paul McCartney, Green Day y Shawn Mendes como headliners.

La revelación del cartel causó sensación en las redes sociales y aquí te decimos los cantantes y bandas que se presentarán del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ver más Despiértenos en noviembre. 💙#CoronaCapital24 #PreventaCitibanamex: 25 de junio a partir de las 2pm.



Diseño: KII pic.twitter.com/ls3KZjJXp9 — Corona Capital (@CoronaCapital) June 20, 2024

¿Quiénes estarán en el Corona Capital 2024?

Viernes 15 de noviembre

Green Day, Toto, Zedd, Air Yel, Alice Phoebe Lou, Badbadnotogood, Blonde Redehead,Blü eyes, Brigitte Calls me Baby, Cage the Elephant, City an Colour, Clairo, David Kushner, French 79, Honne, Isabel Larosa, James Vincent Mcmorrow, Lo Moon, The Beaches, The Mars Volta, The Vaccines, The Yussef Dayes Experience, Tops, Twin Shadow, Two Another, Very Nice Person, Warpaint y Water From Your Eyes.

Sábado 16 de noviembre

Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, American Football, Bbno$, Black Pumas, Boy Harsher, Busted, Charlotte Day Wilson, Crystal Fighters, DelWater Gap, Ekkstacy, Explosions in the Sky, Feeble Little Horse, Jorja Smith, Luke Hemmings, Michelle, Mxmtoon, Nico Vega, Petey, Primal Scream, St. Vincent, The Aquadolls, The Blaze, Thee Sacred Souls, Tora, Travis, Tyla y Una Mia.

Domingo 17 de noviembre

Paul McCarteny, Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, Bar Italia, Beach Fossils, Beck, Biih Piig, Cavetown, Crumb, Dabeull, Eyedress, Hermanos Gutiérrez, Hurray for the Riff Raff, Iggy Pop, Kim Gordon, Leon Bridges, Mannequin Pussy, Macimo Park, Monobloc, Natalie Jane, Nigth Tapes, Nothing but Thieves, Porter Robinson, Sophie Ellis-Bextor, Sprints, The Magic Numbers, Victoria Canal, Wisp, Ximmer90.

¿Cuándo saldrán los boletos del Corona Capital 2024?

Los boletos saldrán a la preventa el próximo 25 de junio a partir de las 14:00 horas.