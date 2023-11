Corona Capital es nominado como uno de los mejores festivales del mundo

El Corona Capital 2023 se realizó la semana pasada. Foto: Cuartoscuro

El Corona Capital es uno de los festivales de música más importantes y la revista Pollstar lo nominó como uno de los mejores a nivel mundial.

¡Queremos escucharte! 🙌 Contesta la siguiente encuesta y hagamos de #CoronaCapital la mejor experiencia.

El Corona, que se realiza desde el 2010, se encuentra entre los nominados a mejor festival del mundo por la prestigiosa revista, dicha publicación se encarga de premiar a las empresas, inmuebles y eventos más innovadores del mundo del entretenimiento en vivo.

El Corona Capital se enfrenta a eventos destacados como el Download Festival (Donnington Park), el British Summertime Hyde Park (Londres), el Tomorrowland (Boom, Bélgica), entre otros.

“Esta distinción no solo es un logro para la organización, sino también un recordatorio del apoyo y la pasión inquebrantable de los asistentes, que año tras año contribuyen a consolidar a Corona Capital como una referencia en la escena musical global”, mencionó Ocesa en comunicado.

Artistas legendarios se han presentado en el Corona Capital

A lo largo de sus escenarios han desfilado artistas de renombre, como Pulp, Blur, The Cure, Thirty Seconds to Mars, Jungle, Pixies, Interpol, New Order, The Black Keys, Twenty One Pilots, My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus, Lana del Rey, Foo Fighters, Green Day, Robbie Williams, Imagine Dragons, Billie Eilish, Tame Impala, Noel Gallagher y muchos más.

Gracias Festival Corona Capital 🔥

Fue genial estar de regreso en la Ciudad de México! 🇲🇽

¿Cuándo se realizará la ceremonia?

La ceremonia de los PollStar, en su edición 35, tendrá lugar en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles el próximo 7 de febrero.

El Foro Sol también es nominado

Además, el Foro Sol de la Ciudad de México compite en Mejor Foro Internacional del Año contra lugares destacados como el Movistar Arena (Buenos Aires, Argentina), Royal Albert Hall (Londres, Reino Unido), Scotiabank Arena (Toronto, Canadá), Wembley Stadium (Londres, Reino Unido) y WiZink Center (Madrid, España).