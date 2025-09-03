Corona Capital Sessions 2025 llega a México con Keane, Phoenix y Foo Fighters

GENERANDO AUDIO...

Corona Capital Sessions 2025 llega a México. Foto: Cuartoscuro

El Corona Capital celebra sus 15 años a lo grande y, como parte de los festejos anunció un nuevo concepto, las Corona Capital Sessions, una serie de conciertos que llevarán la experiencia del festival a diferentes ciudades del país antes de su edición oficial en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A lo largo de tres ciudades, estos shows acercarán a los fans del interior de la República Mexicana a algunas de las bandas más queridas de las últimas décadas. Una oportunidad única para vivir la magia del festival con carteles de lujo y experiencias musicales que prometen ser inolvidables.

Fechas y cartel de Corona Capital Sessions 2025

Guadalajara 6 de noviembre, Estadio 3 de Marzo

Keane

Phoenix

The Kooks

Mérida 8 de noviembre, Estadio Carlos Iturralde

Keane

Phoenix

Passion Pit

Monterrey 12 de noviembre, Estadio Banorte

Foo Fighters

Queens of the Stone Age

Jehnny Beth

Guadalajara y Mérida: el indie en su máxima expresión

La primera parada será en Guadalajara, donde Keane y Phoenix unirán fuerzas para encabezar una noche cargada de nostalgia y energía.

A ellos se suma The Kooks, con himnos generacionales como “Naive” y “She Moves In Her Own Way”, que marcaron a toda una generación en los 2000.

Dos días después, la fiesta se traslada al sur, en Mérida, con la misma dosis de Keane y Phoenix, pero con un giro fresco gracias a Passion Pit, el proyecto de Michael Angelakos que pondrá a bailar al público con clásicos como Sleepyhead, Little Secrets y The Reeling.

Será una oportunidad única de revivir la esencia del indie pop en una ciudad que pocas veces recibe conciertos de esta magnitud.

Monterrey: el poder del rock

La Sultana del Norte recibirá una de las noches más intensas de esta serie con tres nombres que marcarán historia:

Foo Fighters, celebrando 30 años de trayectoria con himnos como “Everlong” y “The Pretender”.

Queens of the Stone Age, maestros del stoner rock liderados por Josh Homme, listos para sacudir a la audiencia con “No One Knows” y ”Go With the Flow”.

Jehnny Beth, la exvocalista de Savages, quien presentará en primicia su segundo álbum “You Heartbreaker”, “You“, lanzado el 29 de agosto.

Preventa de boletos

La preventa será el 5 de septiembre a las 14:00 PM, mientras que la venta general comenzará al día siguiente a través de Ticketmaster, Eticket y en taquillas de los recintos.

Con este nuevo formato, el Corona Capital demuestra que no solo es uno de los festivales más importantes del mundo, sino también un movimiento cultural que conecta con miles de fans a lo largo de México.