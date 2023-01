San Chan Clau y Rabbit.exe, cosplayers mexicanas. Foto: Cortesía.

Muchos años han pasado desde que acudías a una convención de anime, comics o videojuegos, y podías observar a gente caracterizada de un personaje de ficción, actividad que se conoce como cosplay. Gracias a internet y las redes sociales, esta práctica tiene más difusión e, incluso, algunas personas que la llevan a cabo ya son referentes dentro de este movimiento.

Si tienes ese “gusanito” por experimentar el cosplay y necesitas ese empujoncito para llevarlo a cabo, en UnoTV platicamos con San Chan Clau y Rabbit.exe, dos cosplayers y creadoras de contenido mexicanas con mucha experiencia, que compartieron unos tips para ti.

Foto: Cortesía.

¿Quiénes son San Chan Clau y Rabbit.exe?

San Chan Clau (Claudia Gabriela Chinchilla) y Rabbit.exe (Brenda Michelle Becerra Figueroa) son dos jóvenes mexicanas, que llevan varios años realizando cosplay de manera profesional, y compartiendo contenido para diferentes plataformas, como YouTube, Instagram, Twitter y TikTok, donde tienen miles de seguidores.

Pero antes de monetizar, su inicio fue como un hobby, que poco a poco tomó otro rumbo:

“Me gusta el anime. Empecé haciendo cosplay porque en la secundaria tenía una compañera que me comentó que ella iba a las convenciones y yo no sabía qué era; llevó una mochila de Inuyasha y a mí me gustaba muchísimo ese anime, (…) quería saber dónde compró sus cosas y me dijo que, en las convenciones, si iba en cosplay, entraba gratis. (…) Mi abuela me ayudó a hacerlo en aquel momento, porque estaba bien chiquita, no sabía; me fui al evento y entré gratis y me gustó muchísimo”. San Chan Clau.

“Empecé a hacer cosplay porque, aparte de que me llamaba la atención cómo lucía la gente, yo lo consideraba una manera de rendir tributo a las cosas que a mí me encantaban. Cuando hago cosplay, trato de ser una persona muy detallista (…) También encontré que el cosplay no sólo era la diversión de ponerte el traje, si lo querías hacer bien era estudiar todo el proceso, estudiar el personaje, saber muy bien cómo posar saber cómo adaptar algo que no existe en la vida real a hacerlo real”. Rabbit.exe.

Ahora, aunque el cosplay se ha convertido en un ejercicio más profesional, con videos y fotos que comparten en sus redes sociales, también se han desenvuelto con stream de videojuegos, como es el caso de San Chan Clau.

Tips para hacer un cosplay

Y como lo prometido es deuda, San Chan Clau y Rabbit.exe comparten tips para quien desea realizar un cosplay, que, como adelanto, no siempre lo caro es lo más apropiado:

Ahorrar. El dinero es muy importante para hacer cosplay, ya sea un cosplay de casa o algo comprado; como menciona Rabbit.exe, va a ser importante porque para ajustar detalles como los pupilentes, el maquillaje, siempre se van a necesitar recursos. “Ahorra con tiempo si vas a planear un cosplay”.

El dinero es muy importante para hacer cosplay, ya sea un cosplay de casa o algo comprado; como menciona Rabbit.exe, va a ser importante porque para ajustar detalles como los pupilentes, el maquillaje, siempre se van a necesitar recursos. “Ahorra con tiempo si vas a planear un cosplay”. Estudiar el personaje. Si lo quieres representar de la mejor manera posible, lo más importante es checar los pequeños detalles, ademanes, para que sea lo más acertado posible si es lo que quieres lograr.

Si lo quieres representar de la mejor manera posible, lo más importante es checar los pequeños detalles, ademanes, para que sea lo más acertado posible si es lo que quieres lograr. Planea con tiempo. Si vas a utilizar cosas de internet, pídelas con tiempo. Nunca sabes que vaya a pasar, “que si se robaron tu paquete o que explotó el carro o algo así, siempre pasa”. Para que no estés el mero día de la convención “¡no me llegó mi peluca!”.

Adaptar el personaje a tus posibilidades. No todo mundo tiene recursos económicos o accesibilidad de materiales; para que sepas cómo puedes resolver ciertos detalles y no tengas problemas al final. Calcula tus posibilidades: qué sí puedes conseguir y qué no, qué se puede adaptar para que tengas tu cosplay completo.

No todo mundo tiene recursos económicos o accesibilidad de materiales; para que sepas cómo puedes resolver ciertos detalles y no tengas problemas al final. Calcula tus posibilidades: qué sí puedes conseguir y qué no, qué se puede adaptar para que tengas tu cosplay completo. Aprender de todo. Ya sea de maquillaje, coser o actuar, de redes para que también puedas estar activo si quieres ser un cosplayer conocido. “Aprende un poco de foto porque eso va a ser muy importante para que tu contenido sea lindo y no sea algo que no llame la atención. Nunca te cierres, siempre aprende poquito, aunque sea de todo lo que creas que pueda servir”.

Ya sea de maquillaje, coser o actuar, de redes para que también puedas estar activo si quieres ser un cosplayer conocido. “Aprende un poco de foto porque eso va a ser muy importante para que tu contenido sea lindo y no sea algo que no llame la atención. Nunca te cierres, siempre aprende poquito, aunque sea de todo lo que creas que pueda servir”. Jugar con tu creatividad. Para San Chan Clau, no necesitan los materiales más caros, que realmente lo hagan con lo que tienen “porque realmente, cuando yo hacía cosplay, ahorraba el dinero que me daban para mi comida y luego no me compraba cosas por comprar cosplay. No se priven de cosas que quieran, si se les antojaron unos cheetos, cómprenselos. Al final, el cosplay si lo quieren hacer como un hobby, denle”.

Una recomendación más…

Finalmente, para San Chan Clau no hay que olvidar que el cosplay “es para todos y no importa, realmente, si no tienes el color de piel del personaje, que no seas igual de delgado, que no tengas la altura, al final nadie va a ser igual a ningún anime”.

“Si les gusta un personaje muchísimo, que lo hagan sin importar que no se parezcan, que igual y el cosplay que tienen no quedó exactamente igual porque, al final, el chiste de todo es divertirse”. San Chan Clau.

Rabitt.exe concluyó con lo siguiente: