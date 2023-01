“No soy antivacunas”: prohíben a Paty Navidad viajar a Estados Unidos por no tener vacunas contra COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, fueron varios los famosos que dijeron “no” a la vacuna contra COVID-19, entre ellas, Paty Navidad, a quien incluso Twitter le cerró su cuenta por difundir información que consideraban falsa.

A casi tres años de decir “no” a la vacuna contra COVID-19, la actriz sigue sufriendo las “consecuencias” por no estar vacunada.

En entrevista con medios, Paty Navidad dijo que estaba por trasladarse a Estados Unidos por asuntos laborales, aunque la aerolínea en la que iba a viajar no le permitió subir al avión debido a que no cuenta con la vacuna contra COVID-19.

La actriz aseguró que no está en contra de las vacunas, sino de los experimentos, pues considera que la inoculación contra COVID-19 no tiene suficientes estudios científicos y que podría tener consecuencias para la salud.

“Yo no soy antivacunas, yo soy antiexperimentos como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar y ahora resulta que se nos están quitando nuestros derechos porque no estamos vacunados…”