Cox revela el precio que pagó tras el éxito de “Mi gran noche”

Cox también es fotógrafo. Foto: UnoTV

En 2002, Cox alcanzó el punto más alto de su carrera con el tema “Mi gran noche” (de Salvatore Adamo, interpretada previamente por Raphael)”. El éxito de la canción lo llevó a presentarse en escenarios masivos y lo colocó en la mira de millones de seguidores y empresarios.

Sin embargo, ese mismo momento marcó el inicio de una etapa compleja en su vida personal, la agenda cargada de trabajo y la exposición mediática tuvieron un impacto directo en su entorno cercano. Eventualmente, su vida familiar se vio afectada, incluyendo su matrimonio, que no logró sostenerse en medio de ese ritmo de vida.

“Llegué a un punto muy alto, pero también fue muy demandante. El éxito implica muchas presiones, muchos viajes, poco descanso. Y aunque es algo que uno desea, también puede desgastarte profundamente”, relató Cox en entrevista para UnoTV.

Cox revela que los vicios y el aislamiento tuvieron consecuencias profesionales

Cox habló abiertamente sobre su incursión en un estilo de vida marcado por excesos, fiestas constantes, consumo de alcohol y una red social basada más en la vida nocturna que en relaciones personales sólidas, los cuales lo alejaron progresivamente de sus objetivos profesionales.

“Sí tuve una etapa de fiestas, de llenar vacíos con cosas que no eran sostenibles. Fue un periodo en el que me perdí. Eso terminó afectando mis relaciones, mi salud y mi trabajo”, reconoció.

Aunque afirmó que siempre mantuvo responsabilidad en sus presentaciones, admitió que su energía no estaba enfocada del todo. El desgaste físico y emocional comenzó a impactar su desempeño y su reputación ante empresarios y colegas del medio.

“Una mala racha puede dejar consecuencias duraderas. Pierdes confianza, pierdes enfoque. Y eso tiene un costo profesional real”, dijo Cox.

Eventualmente, se retiró temporalmente del medio. En ese tiempo se dedicó a su otra profesión, la fotografía, lo que le permitió pausar y replantear su camino.

Un regreso sostenido: nuevos proyectos y escenarios

Actualmente, Cox retomó su carrera musical, participa en espectáculos como el show “Íconos“, junto a Pablo Ruiz, Gustavo Lara, Claudio Yarto y otros.

Además, forma parte de “Rey del Retro Tour” y el show “Soundtrack: el concierto”, en el que comparte escenario con María Karunna, Jorge Guevara, La Factoría, Escander, entre otros.

“El proyecto busca conectar generaciones a través de la música de décadas pasadas. Me sorprende ver a jóvenes en primera fila, cantando temas que originalmente no son de su época, pero que hoy les resuenan”, comentó Cox.