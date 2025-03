“Creatura”, una mirada valiente sobre la represión sexual femenina

GENERANDO AUDIO...

“Creatura”. Foto: Vilaüt Films, Lastor Media, Avalon PC y Elastica Films/AFP

“Creatura”, película de Elena Martín Gimeno, llega a cines de México el 13 de enero, se trata de una valiente exploración sobre el deseo y la sexualidad. Ganó el premio a la Mejor Película Europea de la Quincena de Cineastas de Cannes y seis Premio Gaudí, incluyendo Mejor Película en Lengua Catalana.

PIANO traerá a las salas de cine “Creatura”, cinta dirigida, escrita y protagonizada por Martín Gimeno. Este drama ha generado expectación no solo por su temática provocadora, sino por la honestidad con la que aborda uno de los tabúes más persistentes de la humanidad: el descubrimiento y la plenitud sexual.

En entrevista con UnoTV, Elena Martín reveló cómo surgió la necesidad de contar esta historia. “Viene justamente de sentir que no había visto una historia así”, confesó.

Su inspiración nació hace ocho años, mientras realizaba un proceso de performance junto a un grupo de mujeres de 25 años. En esas sesiones, comenzaron a compartir experiencias personales sobre el cuerpo, el sexo y los límites impuestos desde la infancia.

“Aparecieron recuerdos de las primeras veces en la adolescencia, pero también memorias de la infancia. Muchas contaban experiencias que nunca habían dicho en voz alta, con mucha vergüenza, pensando que eran las únicas que las habían vivido”, explicó Martín.

Este intercambio de historias fue el detonante para investigar el despertar sexual en la infancia, un momento crucial en el desarrollo de la autoestima y la relación con el cuerpo.

¿De qué trata “Creatura”?

La historia sigue a Mila, una mujer que enfrenta dificultades para tener intimidad con su pareja. En un intento por entender la raíz de este bloqueo, emprende un viaje introspectivo a través de sus recuerdos de infancia y adolescencia, con la esperanza de reconectar con su cuerpo y recuperar el deseo perdido.

Esta narrativa, tan íntima como universal, convierte a “Creatura” en una reflexión sobre la identidad, el deseo y la relación con el propio cuerpo.

“Creatura” también aborda la desconexión sexual en la vida adulta, una conversación pocas veces representada en el cine.

Martín, junto a la coguionista Clara Roquet, entrevistó a mujeres de distintas edades, padres y madres, descubriendo que muchas personas enfrentaban bloqueos, miedos y dificultades para hablar abiertamente sobre el deseo.

“Somos sociedades muy sexualizadas en apariencia, pero en el cine rara vez se muestra la verdadera intimidad del sexo, con sus bloqueos, fantasías y miedos. Hay una necesidad de romper ese tabú y generar espacios de conversación más abiertos”, afirmó la directora.

Elena Martín escribe, dirige y protagoniza “Creatura”

Uno de los aspectos más destacados de “Creatura” es la valentía de Elena Martín al protagonizar la película, además de escribirla y dirigirla.

Aunque reconoció lo desafiante que fue llevar a cabo estas tres funciones, también valoró la oportunidad de poner el cuerpo en una historia tan personal.

“Habíamos hecho un viaje tan intelectual durante el proceso de guion, que me apetecía poner el cuerpo. No sé si me atrevería a pedirle a otra actriz lo que yo hice en el rodaje”, admitió la cineasta.