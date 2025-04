¿Se lo hizo con el dinero de Adrián Marcelo? Critican a mamá de Gala Montes por tratamiento

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Luego de la polémica entrevista que Crista Montes, madre de Gala Montes, concedió a Adrián Marcelo, ahora se compartió un video de la mujer sometiéndose a un tratamiento estético, lo que desató una serie de críticas hacia ella.

En redes sociales de la revista TVNotas se mostró cómo fue el tratamiento de Crista Montes para lucir más joven con un procedimiento con bioestimuladores cutáneos.

Sin embargo, el tratamiento causó fuertes críticas a la madre de la actriz, pues aseguraron que lo había pagado con el dinero que le dio Adrián Marcelo por la entrevista en donde hizo fuertes declaraciones contra su hija Gala Montes.

Los cibernautas recordaron que Crista Montes aseguró que lo cobrado a Adrián Marcelo era para pagar las deudas adquiridas, al parecer, en medio de la polémica con su hija.

“Ahí está la lana de Adrián Marcelo”, “Ay, Crista, a ver si no la regaste y el banco nunca pagaste”, “¿No qué el dinero era para pagar el banco?”, “Con lana qué le pagaron por hablar pestes de las hijas”, “Gastándose el dinero que sacó a costillas de traicionar a su hija”, “Y el cerebro para cuándo, a ver si así le cae el 20 de lo que hizo”, “Dice que vivía sufriendo hambre, pero se gasta la plata en cosas sin sentido y gracias a hablar de su hija”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los cibernautas.

Crista Montes, dispuesta a hacerse cirugía estética

A la misma revista, Crista Montes asuró que sí ha pensado en someterse a una cirugía estética para ayudar a verse mejor. Además, confesó que se apunta a todo lo que se trate de “rejuvenecer”.

“Ando pensando en hacerme otra cirugía… todo lo que se trate de rejuvenecer, yo me lo pongo… una cirugía plástica, lo venía contemplando, pero (el tratamiento) me la evitó unos años. Eso no quiere decir que no me la vaya a hacer. Sí, me la voy a hacer”.