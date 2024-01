Cristian Castro habla sobre el estado de salud de Verónica Castro: “Actúa a estar enferma porque quiere verme”

Cristian Castro afirma que Verónica Castro actúa a estar enferma. Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro desmintió que su madre, la actriz Verónica Castro, estuviera delicada de salud y aseguró que la protagonista de “Rosa Salvaje”, sólo finge un mal estado de salud, pues, desea verlo.

“Mira, la verdad es que ella está actuando a que está enferma porque me quiere ver, te juro por Dios. Las mamás a veces actúan a que están enfermas porque te quieren ver, yo eso es lo que pienso”

En entrevista con el programa “Secretos Verdaderos”, el cantante mexicano aseguró que, cuando él se reencuentre con la famosa, todos los males de salud, que pudiera tener la querida actriz, se irán.

“Cuando yo llegue a ver a mi madre, ella va a estar bien, ella se va a componer en un minuto, cuando nos veamos, que la abrace, le dé un beso, nos miremos, la seguiré abrazando y ahí se le van todas las enfermedades que pudiera tener”.

El hijo de Manuel “Loco” Valdez aseguró que a su madre le hace falta el cariño y calor familiar, sentimiento que también comparte él; aunque, dijo, él es más del sur y su madre del norte.

“Solo le hace falta cariño familiar, mi cariño, que a mí me falta el de ella. Estoy muy solo, y la verdad es que ella también, nos necesitamos, pero yo soy muy del sur y a ella le gusta mucho el norte”.

Con canas no: Cristian Castro le hace petición Verónica

Aunque el famoso intérprete de “Azul” afirmó que el nuevo look que tiene su madre, luciendo de manera natural sus canas, es algo que no le tiene muy contento y le ha pedido, de favor, que las cubra con tinte.

“Yo quisiera que se tiña el pelo, que se tiñera las canas, lo único que le pido ‘má, por favor, tiñete las canas’”.

Cristian promete ser mejor papá

El hijo de Verónica Castro aseguró que, ahora que se da una nueva oportunidad en el amor con Mariela Sánchez, comenzará a ser “mucho mejor papá”, tarea en la que, dijo, su nueva novia le ayudará

“Estoy con fragilidad porque no he visto a mi madre. Necesito a la familia, a mis hijos, necesito ver a mis hijos, Mariela me va a ayudar y voy a comenzar a ser mucho mejor papá, también”.